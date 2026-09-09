Türk futbolunda tarihi imza: 22 yaşındaki Zeynep Mestan o takımın başına geçti

Turgutluspor'da yeni sezon öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig'i 10. sırada tamamlayan ve tarihinde ilk kez Süper Amatör Lig'e düşen kırmızı-siyahlılar, teknik direktörlük görevinde ezber bozan bir tercihe imza attı.

TURGUTLUSPOR'DA BİR İLK

Turgutluspor yönetimi, yeni sezonda A takımın başına 22 yaşındaki Zeynep Mestan'ı getirdi. Kulüp binasında düzenlenen imza töreniyle görevine başlayan genç teknik adam, böylece Turgutluspor tarihinin ilk kadın teknik direktörü oldu.

SAHADAN KULÜBEYE

İzmir doğumlu olan Zeynep Mestan, teknik direktörlük kariyerine başlamadan önce kadınlar amatör liglerinde futbol oynadı. Futbolculuk döneminde Bornova ekiplerinin formasını giyen Mestan, kariyerinde yeni bir sayfa açarak bu kez teknik direktör olarak görev yapacak.

Genç çalıştırıcı, yeni sezonda Turgutluspor'un başarısı için saha kenarında mücadele verecek. Kırmızı-siyahlılar ise tarihi bir sezonun ardından genç teknik direktörüyle Süper Amatör Lig'de yeniden yapılanmayı hedefliyor.