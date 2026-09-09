Şampiyonlar Ligi ilk maçında kırmızı kart gördü! Ethan Mbappe Galatasaray maçında yok

UEFA Şampiyonlar Ligi Lig aşamasının ilk haftasında Lille ile Real Betis karşı karşıya geldi. Fransa'da oynanan mücadelede konuk ekip Real Betis, rakibini 3-2 mağlup ederek turnuvaya üç puanla başladı.

GALATASARAY MAÇINDA YOK

Lille'in genç futbolcusu Ethan Mbappe, karşılaşmanın 56. dakikasında gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Fransız oyuncunun iki maç ceza alması beklenirken, bu durumda Galatasaray ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

LILLE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Lig aşamasının üçüncü haftasında Lille'e konuk olacak. İki takım arasındaki mücadele 21 Ekim 2026 tarihinde oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 19.45 olarak belirlendi.