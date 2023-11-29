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Türk futbolundaki şike skandalında WhatsApp mesajları ortaya çıktı! Kulüp başkanına ulaşıp 100 bin euro teklif ettiler

29.11.2023 12:48 | Son Güncelleme:
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Türk futbolunda her geçen gün yeni bir şike skandalı patlak veriyor. Geçtiğimiz sezon Altınordu futbolcularının WhatsApp yoluyla Eyüpspor başkanına mesajla ulaştığını gösteren gazeteci Murat Ağırel, oyuncuların açık açık şike teklif ettiklerini ortaya çıkardı. Maçı Eyüpspor'a vermek için 100 bin euro isteyen oyuncular, tehlikeli olduğunu gerekçe göstererek isimlerini paylaşmadı. Bu iddialara TFF'nin bir hamle yapmaması ise spor kamuoyunu bir hayli şaşırttı.

Türk futbolundaki şike skandalında WhatsApp mesajları ortaya çıktı! Kulüp başkanına ulaşıp 100 bin euro teklif ettiler

Gazeteci Murat Ağırel, 1. Lig'de oynayan Altınordu'nun bazı oyuncularının şike yaptığını iddia ederek WhatsApp yazışmalarını paylaştı. Altınordu'da forma giyen iki futbolcunun Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'ya yaptığı şike teklifini canlı yayında gösteren Ağırel, durumun ehemmiyetini gözler önüne serdi.

"SİZİN İÇİN BİR ŞEYLER YAPMAK İSTİYORUZ"

Söz konusu oyuncunun attığı WhatsApp mesajını gösteren Ağırel'in kayıtları şu şekilde...

Futbolcular: "Başkanım hoş geldiniz. Biz Altınordu'dan 2 futbolcuyuz. Maça ilk 11 çıkıyoruz. Bu sezon Süper Lig'i en fazla siz hak ettiniz."

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya: "Teşekkürler, isminiz ne çocuklar?"

Futbolcular: "Bizim için sezon bitti sayılır. Başkanım isim biraz tehlikeli olur bizim için. Bu maç sizin için bir şeyler yapmak istiyoruz. İster misiniz? Maçı istediğiniz şekilde bitirmeyi sağlarız."

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"KİŞİ BAŞI 100 BİN BAŞKANIM"

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Konuşmanın devamı, "Kişi başı 100 bin euro başkanım" şeklinde bitiyor. Bu konuşma sonrası Eyüpspor başkanının hemen Altınordu kulüp yetkililerini aradığını ve durumu bildirdiği öğreniliyor.

TFF'DEN HAMLE GELMEDİ

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Türk futbolunu sarsan bu şike iddiasına TFF'den herhangi bir hamle gelmemesi sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. Söz konusu oyuncuların isminin öğrenilmemesi ve hala daha aktif olarak futbol oynamaları Türk taraftarları bir hayli endişelendiriyor.

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