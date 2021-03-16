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Türk futbolunun efsane ismi Erhan Önal hayatını kaybetti

16.03.2021 14:47 | Son Güncelleme:
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Türk futbolunun efsane ismi Erhan Önal hayatını kaybetti

Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal vefat etti.

A Milli Takım ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Erhan Önal hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 63 yaşındaki Erhan Önal'ın vefatıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takımımız ve Galatasaray’ın efsane isimlerinden Erhan Önal’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

12 kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Erhan Önal, Almanya’da futbola başlarken Münih Türkgücü, Bayern Münih, Standart Liege, Fenerbahçe ve uzun yıllar Galatasaray kulüplerinde oynadı. Önal, menajer ve yorumcu olarak da futbola katkı sağladı.

Merhum Erhan Önal'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri, Galatasaray Kulübü ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz."

GALATASARAY'DAN TAZİYE MESAJI

Galatasaray Kulübü tarafından yayımlanan mesajda da "1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

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Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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Allah rahmet eylesin.

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