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Türk futbolunun efsanelerinden Rüştü Reçber'in oğlu İngiliz ekibi Queens Park Rangers'a transfer oldu!

24.04.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk futbolunun efsane isimlerinden sski milli kaleci Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, İngiltere kulüplerinden Queens Park Rangers'ın 16 yaş takımı ile tam burslu olarak 2 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Türk futbolunun efsanelerinden Rüştü Reçber'in oğlu İngiliz ekibi Queens Park Rangers'a transfer oldu!

A Milli Takım'ın ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, babası gibi futbol dünyasında ilerlemeye devam ediyor.

2 YILLIK SÖZLEŞME

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Burak, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Queens Park Rangers ile akademik olarak tam burslu şekilde 16 yaş takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

AİLESİ YALNIZ BIRAKMADI

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Reçber'i, babası Rüştü Reçber ve annesi Işıl Reçber de imza töreninde yalnız bırakmadı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DA FORMA GİYDİ

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Forvet bölgesinde oynayan Burak Reçber, küçük yaşlarda hem Galatasaray, hem de Fenerbahçe alt yapısında forma giymişti. Burak Reçber, milli maçlar için U16 Milli Takım'ına çağrılmış ve Londra'daki okulundan bir hafta özel bir izin alıp Türkiye'ye gelmişti.

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