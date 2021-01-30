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Türk futbolunun emektar forveti Umut Bulut, 500. maçına çıktı

30.01.2021 11:47 | Son Güncelleme:
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Yeni Malatyasporlu Umut Bulut, Fatih Karagümrük karşısındaki mücadelesiyle Süper Lig'de en çok forma giyen 2. futbolcu oldu

Yeni Malatyasporlu Umut Bulut, Fatih Karagümrük karşısında Süper Lig kariyerindeki 500. maçına çıkarak Süper Lig tarihinin en çok forma giyen 2. oyuncusu oldu.

Süper Lig'de 17 sezon forma giyen ve çıktığı 500 maçta 163 kez gol sevinci yaşayan 37 yaşındaki Yeni Malatyaspor'un deneyimli forveti, kariyerinde önemli başarılara imza atıyor.

Umut Bulut, Fatih Karagümrük karşısında Süper Lig kariyerindeki 500. maçına çıkarak, Oğuz Çetin'in (503 maç) ardından Süper Lig tarihinde en çok forma giyen 2. futbolcu oldu.

Lig kariyerinde 100 gol barajını geçen futbolcular arasına Trabzonspor formasıyla 2010-2011 sezonunda giren Umut, Yeni Malatyaspor'da da gollerine devam ediyor.

Tecrübeli futbolcu, geride kalan 21 haftada Süper Lig kariyerinde 163. gole ulaştı.

"100'ler Kulübü"nün aktif futbolcusu olan Umut, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor ve Yeni Malatyaspor formasıyla lig kariyerinde en çok forma giyen oyuncu listesinde ilk basamağa doğru ilerliyor.

- Yeni Malatyaspor'da 7 kez fileleri havalandırdı

2019-2020 sezonunun devre arasında Yeni Malatyaspor'a transfer olan Umut Bulut, sarı-siyahlı formayla Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında ise 2 gol kaydetti.

Bu sezon ilk golünü deplasmanda Fenerbahçe'ye atan Umut, son olarak ise ligin 19. haftasında Çaykur Rizespor filelerini havalandırdı.

Umut Bulut, Ziraat Türkiye Kupası maçında ise Galatasaray'a karşı gol kaydetti.

Yeni Malatyaspor Kulübü de tecrübeli futbolcuyu kutladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Umut Bulut, Fatih Karagümrük maçıyla Süper Lig kariyerinin 500. maçına çıktı. Umut Bulut'u tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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