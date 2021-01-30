Türk futbolunun emektar forveti Umut Bulut, 500. maçına çıktı

Yeni Malatyasporlu Umut Bulut, Fatih Karagümrük karşısında Süper Lig kariyerindeki 500. maçına çıkarak Süper Lig tarihinin en çok forma giyen 2. oyuncusu oldu.

Süper Lig'de 17 sezon forma giyen ve çıktığı 500 maçta 163 kez gol sevinci yaşayan 37 yaşındaki Yeni Malatyaspor'un deneyimli forveti, kariyerinde önemli başarılara imza atıyor.

Umut Bulut, Fatih Karagümrük karşısında Süper Lig kariyerindeki 500. maçına çıkarak, Oğuz Çetin'in (503 maç) ardından Süper Lig tarihinde en çok forma giyen 2. futbolcu oldu.

Lig kariyerinde 100 gol barajını geçen futbolcular arasına Trabzonspor formasıyla 2010-2011 sezonunda giren Umut, Yeni Malatyaspor'da da gollerine devam ediyor.

Tecrübeli futbolcu, geride kalan 21 haftada Süper Lig kariyerinde 163. gole ulaştı.

"100'ler Kulübü"nün aktif futbolcusu olan Umut, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor ve Yeni Malatyaspor formasıyla lig kariyerinde en çok forma giyen oyuncu listesinde ilk basamağa doğru ilerliyor.

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