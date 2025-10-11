SPOR

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Adanaspor lokantada rehin kaldı! Hesabı ödemeyediler...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Adanaspor, Fethiyespor deplasmanına giderken ilginç bir kriz yaşadı. Mola verdikleri lokantada 3 bin 500 TL’lik yemek ücreti ödenmeyince futbolcular rehin kaldı. Başkan ulaşılmayınca teknik direktör Yüksel Yeşilova IBAN ile ödeme yaparak takımı kurtardı. İşte detaylar...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta maddi açıdan zor günler geçiren Adanaspor, Fethiyespor deplasmanına giderken beklenmedik bir olay yaşadı.

LOKANTADA REHİN KALDILAR

Adanaspor futbolcuları, Fethiyespor deplasmanına giderken mola sırasında 3 bin 500 liralık yemek ücretinin ödenmemesi nedeniyle lokantada rehin kaldı.

5 Ocak Gazetesi'nin haberine göre, yarın oynanacak maç öncesinde kulüp ciddi bir ulaşım problemiyle karşılaştı. Adanaspor Başkanı Ergin Göleli, son anda otobüs ayarlayarak takımı deplasmana göndermeyi başardı.

BAŞKANA ULAŞILAMAYINCA...

Yolculuk sırasında dinlenme tesislerinde mola veren Adanaspor kafilesi, burada yemek yedi. Ancak yemeğin 3 bin 500 TL tutarındaki ücreti ödenmeyince kriz çıktı. Lokanta çalışanları, Adanaspor başkanına ulaşamayınca takımın hareketine izin vermedi. Bu durum takımıyla maça gidemeyen teknik direktör Yüksel Yeşilova’ya iletildi. Yeşilova, lokantanın ücretini iban yolu ile ödedi ve takımı rehin kalmaktan kurtardı.

