Türk futbolunun seyyah yıldızı Kazım Kazım teknik direktör oluyor!

Futbolculuk kariyerinde ülkemizde sırasıyla Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor ve son olarak Fatih Karagümrük formalarını terleten; 2023 yılında kramponlarını asarak profesyonel kariyerine nokta koyan Colin Kazım-Richards (Kazım Kazım), kulübeye iniyor! Kariyeri boyunca tam 18 farklı takımda forma giyen ve yeşil sahalara veda ettikten sonra Arsenal altyapısında antrenörlük deneyimi kazanan 39 yaşındaki eski milli yıldızın, teknik direktörlüğe başlayacağı öğrenildi.

Emre Şen

Türkiye'de hem Fenerbahçe hem de Galatasaray formalarını giyerek derbi heyecanlarını her iki cephede de yaşayan, kendine has tarzı ve renkli kariyeriyle Türk futbolseverlerin hafızasına kazınan Colin Kazım-Richards, yepyeni bir maceraya yelken açıyor.

2023 yılında ülkemizde Fatih Karagümrük formasıyla yeşil sahalara profesyonel olarak veda eden Kazım Kazım, yeşil sahalardan kopamayarak teknik direktörlük kariyerine resmen adım atıyor.

İLK SINAVI İNGİLTERE'DE KÜMEDE KALMA SAVAŞI

İngiliz basınının prestijli kurumlarından Sky Sports'un son dakika olarak geçtiği habere göre; kramponlarını astıktan sonra dünya devi Arsenal'in altyapısında antrenörlük yaparak kendini geliştiren 39 yaşındaki futbol adamı, kariyerinin ilk birinci adamlık deneyimini İngiltere'de yaşayacak.

Kazım Kazım'ın, İngiltere League Two'da (4. Lig) 21. sırada yer alan ve kümede kalma savaşı veren Crawley Town takımının yeni teknik direktörü olmaya hazırlandığı duyuruldu. Eski milli yıldızımızın ilk büyük sınavı, Crawley Town'u bu ateş hattından çıkararak ligde tutmak olacak.

18 TAKIMLIK DEV BİR TECRÜBE

Kariyeri boyunca aralarında devlerin de bulunduğu tam 18 farklı kulüpte forma giyerek futbol tarihinin en gezgin ve renkli oyuncularından biri olan Colin Kazım-Richards'ın, farklı kültürlerden ve teknik adamlardan edindiği bu devasa tecrübeyi saha kenarına nasıl yansıtacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA | Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak çifte bomba! İspanyollar son dakika olarak duyurduSON DAKİKA | Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak çifte bomba! İspanyollar son dakika olarak duyurdu
SON DAKİKA | Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye olay çağrı: "Logo hemen değişmeli!"SON DAKİKA | Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye olay çağrı: "Logo hemen değişmeli!"

En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

Avrupa futbolu bu haberi konuşuyor! Salah kendisi duyurdu: Maalesef o gün geldi...

Avrupa futbolu bu haberi konuşuyor! Salah kendisi duyurdu: Maalesef o gün geldi...

Erol Köse’nin avukatına gönderdiği ses kaydı ortaya çıktı

Erol Köse’nin avukatına gönderdiği ses kaydı ortaya çıktı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

