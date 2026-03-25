Türk futbolunun seyyah yıldızı Kazım Kazım teknik direktör oluyor!

Türkiye'de hem Fenerbahçe hem de Galatasaray formalarını giyerek derbi heyecanlarını her iki cephede de yaşayan, kendine has tarzı ve renkli kariyeriyle Türk futbolseverlerin hafızasına kazınan Colin Kazım-Richards, yepyeni bir maceraya yelken açıyor.

2023 yılında ülkemizde Fatih Karagümrük formasıyla yeşil sahalara profesyonel olarak veda eden Kazım Kazım, yeşil sahalardan kopamayarak teknik direktörlük kariyerine resmen adım atıyor.

İLK SINAVI İNGİLTERE'DE KÜMEDE KALMA SAVAŞI

İngiliz basınının prestijli kurumlarından Sky Sports'un son dakika olarak geçtiği habere göre; kramponlarını astıktan sonra dünya devi Arsenal'in altyapısında antrenörlük yaparak kendini geliştiren 39 yaşındaki futbol adamı, kariyerinin ilk birinci adamlık deneyimini İngiltere'de yaşayacak.

Kazım Kazım'ın, İngiltere League Two'da (4. Lig) 21. sırada yer alan ve kümede kalma savaşı veren Crawley Town takımının yeni teknik direktörü olmaya hazırlandığı duyuruldu. Eski milli yıldızımızın ilk büyük sınavı, Crawley Town'u bu ateş hattından çıkararak ligde tutmak olacak.

18 TAKIMLIK DEV BİR TECRÜBE

Kariyeri boyunca aralarında devlerin de bulunduğu tam 18 farklı kulüpte forma giyerek futbol tarihinin en gezgin ve renkli oyuncularından biri olan Colin Kazım-Richards'ın, farklı kültürlerden ve teknik adamlardan edindiği bu devasa tecrübeyi saha kenarına nasıl yansıtacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.