Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği güncellendi

Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde güncellemeye gidildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın "Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Avrupa Birliği'nin (AB) yapmış olduğu güncellemeleri ve Türkiye'deki bitki koruma ürünleri ruhsatlandırma mevzuatı kapsamında yapılan yeni ruhsatlandırma ve ruhsat iptalleri doğrultusunda güncellendi.

Söz konusu yönetmelik, yurt içi ve ithalatta gıdalara uygulanacak maksimum pestisit limitlerini, yasaklı pestisitleri, limit kullanılmasını gerektirmeyen bitki koruma aktif maddelerini, işlenmiş ürünlerde kullanılacak işleme faktörlerini ve bunlara ilişkin uygulama esaslarını içeriyor.

Düzenlemeyle maksimum pestisit limitleri AB mevzuatı ile uyumlu hale getirildi, yeni ruhsatlandırılan pestisitler yönetmeliğe eklendi ve yeni yasaklanan pestisitler, yasaklı pestisitler listesine dahil edildi.

Yönetmeliğin yayım tarihinden önce üretilen ve yürürlükten kaldırılan yönetmeliğe uygun gıdaların, raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilmesi yönünde gerekli geçiş süresi tanındı.

