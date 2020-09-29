Türk girişim şirketinden e-ticarete 3 boyutlu çözüm

İSTANBUL (AA) - Teknopark İstanbul'un Kuluçka Merkezi Cube Incubation’da ileri teknolojiler alanında faaliyet gösteren Türk girişim şirketi Scalar Vision, geliştirdiği 3D görüntüleme ve Artırılmış Gerçeklik (AR) tabanlı teknolojiler ile e-ticareti 3 boyutlu hale getirerek online alışveriş deneyimini artırıyor. Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Türk girişim şirketi Scalar Vision, geliştirdiği 3D görüntüleme ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle pandemi döneminde yükselişe geçen online alışverişe üçüncü boyutu katarak çözümlerini erişilebilir maliyetlerle firmaların kullanımına sunuyor. Teknopark İstanbul’un Kuluçka Merkezi Cube Incubation’da faaliyetlerini sürdüren ve 3D teknolojileri üzerine dikkat çeken çalışmalara daha önce de imza atan şirket, e-ticarette gerçeğe yakın ürün gösterimi için ürettiği Web 3D ve AR çözümlerini markalara sunmaya Greyder ile başladı. - Ürünleri mağazada gibi deneyimleme imkanı Açıklamada görüşlerine yer verilen Scalar Vision Kurucusu Bülent Demirhan, projenin amacını insanların mağazada yaşadıkları ürün deneyimini, yüksek kalitede ve gerçekçi 3D görüntülerle online olarak da web üzerinden kolayca yaşamasını sağlamak olarak açıkladı. Demirhan, "Böylelikle müşterilerin iki boyutlu resimlerdeki sınırlı görünürlüğü aşıp, fiziksele en yakın şekilde ürünleri gerçek boyutları ile görmelerini ve kendi mekanlarına yerleştirerek daha net bir kararla online satın almasını sağlıyoruz. Greyder markasının e-ticaret sitesi üzerinden devreye aldığımız çözüm ile tüketiciler ayakkabıları ortalama 3 dakika süreyle detaylı bir şekilde inceliyor. Bunun sonucu olarak da ilgili kategorinin ürün satışlarında kısa sürede yüzde 100’ün üzerinde bir artış sağlandı." ifadelerini kullandı.

- Teknolojik altyapı Sundukları teknolojinin çok kaliteli ve hızlı şekilde artırılmış gerçeklikle farklı bir 3D ürün deneyimi sağladığına dikkati çeken Demirhan, şunları aktardı: "Çalışma şeklimizde firma, ürünlerini hızlı bir şekilde e-ticaret sitesine web tabanlı 3D ve AR ile eklemiş oluyor. Greyder’in teknoloji kategorisi ürünleriyle yaptığımız çalışma, Türkiye’de ayakkabı sektöründeki ilk ticari web AR ve 3D çalışması olmasının yanında dünyada da ilk çalışmalardan. Çözümümüz, e-ticarete konu olan tüm ürünler için kullanılabilir durumda. Ürün ve hizmetlerimizi Greyder ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu ilk projeyle birlikte tanıtmaya başladık. Proje şimdiden mobilya, tekstil, aksesuar ve beyaz eşya konularında faaliyet gösteren pek çok firmanın ilgisini çekti." - Teknoloji nasıl geliştirildi? Sistemin nasıl çalıştığına dair detaylar da veren Demirhan çalışmasını şöyle özetledi: "Geliştirdiğimiz özel 3D görüntüleme sistemleri ile hızlı ve kaliteli bir şekilde 3D model üretebilmeyi başarıyoruz. Firma tarafında, sunucu ve yazılım altyapısı üzerinde bir yük yaratmayacak şekilde çok hızlı bir şekilde entegre olmamızı sağlayan bulut tabanlı bir altyapı geliştirdik. Firma web sitesine sağladığımız bir javascript dosyası ile saatler içerisinde entegre olabiliyoruz. Altyapımızı ölçeklenebilir sunucular üzerinde kurduk ve içeriklerimizi CDN (içerik iletimi ağı) üzerinden tüm dünyada aynı performansla çalışacak şekilde servis ediyoruz."