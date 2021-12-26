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Türk Influencer Büşra Duran Gündüz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi…

26.12.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü Türk influencer Büşra Duran Gündüz kimdir? Bu sorunun cevabını bugünlerde herkes araştırıyor. Sosyal medya ismi ile hell0busra olarak tanınan ve takipçilerinden gelen tüm samimiyet soruları yanıtlayan sempatik, özgüvenli duruşuyla herkesin sevgilisi olmayı başaran ve Dubai'nin lisanslı influenceri haline gelen bu özel isim hakkında pek çok konu merak ediliyor.

Türk Influencer Büşra Duran Gündüz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi…

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin en iyi dergisine röportaj veren ve ismini tüm dünyaya duyuran lisanslı influencer Büşra Duran Gündüz 1 Milyon takipçisi ve lüks yasam tarzı ile modayı yönlendiren isimlerden biri haline geldi. Farklı ülkelerde yapmış olduğu moda ve seyahat çalışmalarıyla ve özel hayatıyla da hayli merak konusu olan influencer, samimi bir röportaj yaptı. Bu röportajda samimi itiraflar da yer aldı.

29 Temmuz 1993 yılında dünyaya gelen influencer Büşra Duran Gündüz, lifestyle üzerine kendini geliştirdi ve 28 yaşında olan genç girişimci Instagram hesabından paylaşmış olduğu fotoğrafları ile büyük beğeni topladı.

Dubai'de adeta moda ikonu haline geldi. 1.63 boyunda olan ve 55 kiloya sahip olan güzel isim son olarak İngiltere'nin en tanınmış dergilerinden birine muhteşem bir röportaj verdi. Türklerin gururu olan influencer Konya Selçuk Üniversitesi'nde iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu. Ancak çalışmaları ve evliliği için Dubai'ye yerleşmiş ve özel hayatında da eşi ile olan birlikteliği onu buraya getirmiş.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
seray sever 60 yaşında. kocası mi gene acaba.

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