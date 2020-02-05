YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Türk iş adamları Afrikalı meslektaşlarıyla bir araya gelecek

Türk iş adamları Afrikalı meslektaşlarıyla bir araya gelecek

TRABZON HABERLERİ  | 05.02.2020 15:28 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığının desteğiyle DKİB tarafından 16-21 Şubat'ta Senegal'de düzenlenecek "Ticaret Heyeti Programı"nda, Türk ve Afrikalı iş adamları ikili iş görüşmesi gerçekleştirecek - DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan: - "Son yıllarda Afrika pazarının çok hızlı bir yükseliş göstermesi ve gelişmiş ülke pazarlarında yaşanan durgunluk nedeniyle bölge ihracatçılarımızın Afrika pazarını değerlendirmeleri gerekiyor"

Ticaret Bakanlığının desteğiyle Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) tarafından 16-21 Şubat'ta Senegal'e "Ticaret Heyeti Programı" düzenlenecek.

Program kapsamında, inşaat ve yapı malzemeleri sektöründeki bölge iş adamlarından oluşan 17 kişi ile Senegal'in başkenti Dakar'a gidecek DKİB heyeti, Senegal ve hinterlandı bölge ülkelerden gelecek Afrikalı iş adamları ile ikili iş görüşmelerinde bulunacak, pazarı inceleyerek, ihracat imkanlarını araştıracak.

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, DKİB olarak bölge ihracatının artırılması ve bölge iş adamlarının alternatif pazarlara açılım sağlamaları açısından çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Bu yıl da mevcut geleneksel pazarlar dışında alternatif pazarlara açılmaları konusunda çalışmalar yürüteceklerini vurgulayan Gürdoğan, bu kapsamda ilk etapta şubat ayında DKİB organizasyonunda Senegal'e yönelik ticaret heyeti programını gerçekleştireceklerini belirtti.

Gürdoğan, Senegal'in Batı Afrika'nın en gözde pazarı ve liman ülkesi olduğunu aktararak, hızla gelişen ekonomisi ile inşaat ve altyapı alanında çok önemli yatırımların yapıldığı bir ülke olmasından dolayı da Doğu Karadeniz bölgesi iş adamalarının bu pazarda rahatlıkla iş yapacaklarına ve ihracat bağlantıları kuracaklarına inandıklarını bildirdi.

- "Konteyner taşımacılığı imkanının olması ihracat şansını artırdı"

Senegal'in başkenti Dakar Limanına Türkiye'den ve Trabzon'dan da konteyner taşımacılığı imkanının olmasının, ihracat şansını çok daha artırdığına dikkati çeken Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Son yıllarda Afrika pazarının çok hızlı bir yükseliş göstermesi ve gelişmiş ülke pazarlarında yaşanan durgunluk nedeniyle, bölge ihracatçılarımızın Afrika pazarını değerlendirmeleri gerekiyor. Yapılacak program kapsamında ihracatçıların Senegal'de iş bağlantıları kuracaklarından ümitliyiz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Ticaret Heyeti Programı" DKİB DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Kütahya’da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Emet’te TOKİ konutlarının kura tarihi belli oldu

Emet’te TOKİ konutlarının kura tarihi belli oldu

Koltuk değnekleriyle her gün 3 kilometre kateden ayakkabı boyacısının çalışma azmi

Koltuk değnekleriyle her gün 3 kilometre kateden ayakkabı boyacısının çalışma azmi

Konya’da müstakil ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

Konya’da müstakil ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

Kütahya’da 74 projeye 8 milyon TL hibe desteği

Kütahya’da 74 projeye 8 milyon TL hibe desteği

Başkanlardan Karayolları Bölge Müdürü Güzel’e ’hayırlı olsun’ ziyareti

Başkanlardan Karayolları Bölge Müdürü Güzel’e ’hayırlı olsun’ ziyareti

Trabzon Namaz Vakitleri 5 Şubat Çarşamba

İmsak
05:55
Sabah
07:22
Öğle
12:40
İkindi
15:23
Akşam
17:49
Yatsı
19:10

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Ediz Eczanesi
Ortahisar
Kalkınma Eczanesi
Ortahisar
Önder Eczanesi
Ortahisar
Soğuksu Eczanesi
Ortahisar
Başak Eczanesi
Akcaabat
Ebru Eczanesi
Akcaabat
Doğa Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Trabzon’da taşkın riski azaltılıyor

Trabzon’da taşkın riski azaltılıyor

Cumhuriyet Ortaokulu Erasmus kapsamında geliştirdiği proje hibe almaya hak kazandı

Cumhuriyet Ortaokulu Erasmus kapsamında geliştirdiği proje hibe almaya hak kazandı

Trabzonspor Medical Park, Grubu Lider Tamamlamak İstiyor

Trabzonspor Medical Park, Grubu Lider Tamamlamak İstiyor

Bayburt Üniversitesi Atlı Spor Kulübü, Bayburt'u Temsil Edecek

Bayburt Üniversitesi Atlı Spor Kulübü, Bayburt'u Temsil Edecek

Umre Ve Hacca Gidecek Olanlara Yeni Corona Virüsü Uyarısı

Umre Ve Hacca Gidecek Olanlara Yeni Corona Virüsü Uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.