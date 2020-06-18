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  4. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı açıklaması:

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı açıklaması:

ANKARA HABERLERİ  | 18.06.2020 16:46 | Son Güncelleme

"Kıdem tazminatı, işçinin yıllardır döktüğü terin, verdiği bir ömrün karşılığıdır"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Kıdem tazminatı, işçinin yıllardır döktüğü terin, verdiği bir ömrün karşılığıdır." ifadelerini kullandı.

Atalay, Türk-İş Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, kıdem tazminatının işçilerin en önemli güvencesi olduğunu belirtti.

"Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi" adıyla kıdem tazminatı konusunda yapılmak istenen düzenlemelerle ilgili görüş ve endişelerini dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ayrıntılı olarak ilettiğini vurgulayan Atalay, şunları kaydetti:

"Kıdem tazminatı İş Kanunu'nun temel direğidir. Kıdem tazminatının temelini oluşturan hususlar ortadan kaldırılırsa İş Kanunu'nun birçok maddesi de anlam ve işlevini yitirecektir. Aynı şekilde, sendikal hakların kullanılması ve sendikal örgütlenmenin yapılmasında da kıdem tazminatı çoğu zaman önemli bir işlev görmekte ve güvence olmaktadır. Kıdem tazminatı, işçinin yıllardır döktüğü terin, verdiği bir ömrün karşılığıdır."

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