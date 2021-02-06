YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Türk iş insanları için keşfedilmemiş pazar: Afrika

Türk iş insanları için keşfedilmemiş pazar: Afrika

06.02.2021 14:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üreticiler Sanayiciler ve İş Adamları Konfederasyonu (TÜSİKON) Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, Afrika’nın Türk iş insanları için iyi bir pazar olduğunu, Afrika’nın ise Türk iş insanlarına çok güvendiğini belirterek, "Türk iş insanları Afrika’nın 54 ülkesinde faaliyet gösteriyor, yatırımlar yapıyor ve Afrika insanları ile uyum içerisinde çalışıyor" dedi.Beşiktepe, açıklamada Türk iş insanlarının Afrika pazarını keşfettiğini ve ciddi anlamda bir yatırım yaptığını söyledi.

Üreticiler Sanayiciler ve İş Adamları Konfederasyonu (TÜSİKON) Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, Afrika’nın Türk iş insanları için iyi bir pazar olduğunu, Afrika’nın ise Türk iş insanlarına çok güvendiğini belirterek, "Türk iş insanları Afrika’nın 54 ülkesinde faaliyet gösteriyor, yatırımlar yapıyor ve Afrika insanları ile uyum içerisinde çalışıyor" dedi.
Beşiktepe, açıklamada Türk iş insanlarının Afrika pazarını keşfettiğini ve ciddi anlamda bir yatırım yaptığını söyledi. Türkiye’nin Avrupa’ya ihracatının yüzde 48’den yüzde 38’e düştüğü dönemde aradaki kaybın Afrika pazarıyla tolere edildiğine dikkat çeken Beşiktepe, Afrika’nın Türkiye için çok önemli bir pazar haline geldiğini vurguladı. Beşiktepe, "Türk iş insanları Afrika’nın en ücra köşesine bile yatırım yapıyor, kazandığını da oradaki insanlarla paylaşıyor. Batılılardan zaman içinde çok zulüm görmüşler, batılılar hep götürmeye gelmiş, biz paylaşmaya gidiyoruz, ondan dolayı da itibarımız yüksek, bizi gerçekten çok seviyorlar ve her konuda yardımcı olmaya çalışıyorlar. Afrika’da her şeye ihtiyaç var. Ne üretilse, o ülkelere ne götürülse her şey satılabilir. Oralarda yatırımcıya da ihtiyaç var. Türk iş insanları da cesaretli. Afrika’nın en ücra köşesine dükkan açıp elinde çantayla dolaşan yatırımcılarımız var. İş insanları Afrika pazarında çok büyük itibar görüyor. Bu da bize Türkiye’nin ilerleyen yıllarda Afrika pazarında daha etkin rol oynayacağını gösteriyor" dedi.

"Türkiye’de ekonomik kriz olmaz"
Türkiye’de ve dünyada yaşanan korona virüs salgını sonrasında dövizde hareketli günlerin yaşandığına değinen Beşiktepe, dövizdeki ani iniş ve çıkışın ne ithalatçının, ne de ihracatçının işine yaramadığını söyledi. Yaşanan sosyal olayların ülke ekonomisini etkilediğini ancak önümüzdeki günlerde ekonominin normale döneceğine inandıklarını belirten Beşiktepe, "Bu şekilde devam etmez telaşa kapılmamak lazım. Türkiye’de dalgalı kur sistemi uygulandığı için ani iniş çıkışlar oldu. Ama hiç kimse endişe etmesin ve kriz beklemesin Türkiye’de ekonomik kriz olmaz. Ekonomide geldiğimiz nokta belli, güçlü bir ekonomimiz var ve bu güçlü istikrar Yatırımcımıza güç veriyor. Ekonomideki bu başarı Afrika’daki yatırımcı iş insanlarımıza cesaret veriyor" diye konuştu.

"Pazar ağını genişletmek gerekir"
İhraç ürünlerinin ve ihracat yapılan ülkelerin çeşitlendirilmesi gerektiğini ifade eden Beşiktepe, ihraç yapılan ülke sayısını artırmak için TÜSİKON olarak yurtdışı temsilciliklerinin her geçen gün arttığını söyledi. Bir çok ülkede faaliyet gösterdiklerini kaydeden Beşiktepe, Türkiye’de üretilen ürünlerin ve yatırımcıların bir çok ülkede pazar oluşturduğunu belirtti. Beşiktepe, uluslararası konferanslar düzenleyerek, ticaretin hızlanmasında öncülük edeceklerini söyledi.

"Melih Bulu’yu duruşundan dolayı kutluyorum"
Boğaziçi olaylarını da değerlendiren Beşiktepe, "Rektör atamasını protesto etmek amacıyla üniversite önüne toplanan bir grubun yaptıkları eylem amacının dışına çıkmıştır. Derhal son verilmelidir. Bu ne olduğu bilinmeyen grubu açıklamaları ile kışkırtan onlara destek açıklamaları yapan siyasi parti liderlerini ve onların odaklarını kınıyoruz. Polisimize katil diyecek mabedimizi kıblemiz Kabe’yi yerlere serecek güvenlik güçlerimizi taşlayacak bir anlayışa sahip çıkmak onlarla aynı suçu işlemektir. Bu olaylardan siyasi çıkar sağlamayı düşünenler yanılacaktır. Boğaziçi üniversitesine yeni atanan rektör Melih Bulu’yu duruşundan dolayı kutluyor ve bu görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Heyecanlıyız, az kaldı''Heyecanlıyız, az kaldı'
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/

Kocaeli Namaz Vakitleri 6 Şubat Cumartesi

İmsak
06:32
Sabah
07:58
Öğle
13:19
İkindi
16:04
Akşam
18:30
Yatsı
19:51

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Cumartesi

Çağla Eczanesi
Izmit
Nurgül Eczanesi
Izmit
Merve Eczanesi
Golcuk
Büyük Eczanesi
Golcuk
Seçil Eczanesi
Degirmendere
Bahar Eczanesi
Izmit
Erem Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Diğer Haberler

İSU personeline AFAD’tan deprem eğitimi

İSU personeline AFAD’tan deprem eğitimi

Değirmendere kestanelik alanı ağaçlandırıldı

Değirmendere kestanelik alanı ağaçlandırıldı

İzmit Çarşısı için geri sayım başladı

İzmit Çarşısı için geri sayım başladı

İş makinesi devrildi: 1 yaralı

İş makinesi devrildi: 1 yaralı

Pelitli konut bölgesinde tapular verildi

Pelitli konut bölgesinde tapular verildi

Kocaeli'de sağlık personelini taşıyan hafif ticari araç refüje çarptı: 2 yaralı

Kocaeli'de sağlık personelini taşıyan hafif ticari araç refüje çarptı: 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.