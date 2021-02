Türk iş insanları için keşfedilmemiş pazar: Afrika

Üreticiler Sanayiciler ve İş Adamları Konfederasyonu (TÜSİKON) Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, Afrika’nın Türk iş insanları için iyi bir pazar olduğunu, Afrika’nın ise Türk iş insanlarına çok güvendiğini belirterek, "Türk iş insanları Afrika’nın 54 ülkesinde faaliyet gösteriyor, yatırımlar yapıyor ve Afrika insanları ile uyum içerisinde çalışıyor" dedi.

Beşiktepe, açıklamada Türk iş insanlarının Afrika pazarını keşfettiğini ve ciddi anlamda bir yatırım yaptığını söyledi. Türkiye’nin Avrupa’ya ihracatının yüzde 48’den yüzde 38’e düştüğü dönemde aradaki kaybın Afrika pazarıyla tolere edildiğine dikkat çeken Beşiktepe, Afrika’nın Türkiye için çok önemli bir pazar haline geldiğini vurguladı. Beşiktepe, "Türk iş insanları Afrika’nın en ücra köşesine bile yatırım yapıyor, kazandığını da oradaki insanlarla paylaşıyor. Batılılardan zaman içinde çok zulüm görmüşler, batılılar hep götürmeye gelmiş, biz paylaşmaya gidiyoruz, ondan dolayı da itibarımız yüksek, bizi gerçekten çok seviyorlar ve her konuda yardımcı olmaya çalışıyorlar. Afrika’da her şeye ihtiyaç var. Ne üretilse, o ülkelere ne götürülse her şey satılabilir. Oralarda yatırımcıya da ihtiyaç var. Türk iş insanları da cesaretli. Afrika’nın en ücra köşesine dükkan açıp elinde çantayla dolaşan yatırımcılarımız var. İş insanları Afrika pazarında çok büyük itibar görüyor. Bu da bize Türkiye’nin ilerleyen yıllarda Afrika pazarında daha etkin rol oynayacağını gösteriyor" dedi.