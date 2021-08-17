YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türk-İş, kütüphanesini dijital ortama taşıdı

Türk-İş, kütüphanesini dijital ortama taşıdı

17.08.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk-İş, kütüphanesini dijital ortama taşıdı

Türk-İş, kütüphanesini dijital ortama taşıdı

Türk-İş, kütüphanesini akademisyenler ve öğrenciler için dijital ortama taşıdı.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, Türk-İş kütüphanesinin sahip olduğu 7 bin eserle çalışma hayatı ve Türk sendikacılık tarihine ışık tuttuğu belirtildi.

Kütüphanenin akademisyenler, araştırmacılar, sendikacılar ve üniversitelerin çalışma hayatı bölümü öğrencilerinin ana başvuru kaynaklarından biri olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dijitalleşme, Kovid-19 salgını sürecinde hayatımızın her alanında yer almaya başladı. Belirli meslekler için evden çalışma söz konusu oldu. Dünyada yaşanan bu sıkıntılı dönem çalışma yaşamında radikal değişiklikleri de beraberinde getirdi. Salgın sürecinde kütüphanemize erişim alınan tedbirler nedeniyle sınırlı düzeyde kaldı. Özellikle öğrenci ve akademisyenlerin bilgiye erişiminin önündeki engelleri kaldırma için Türk-İş'e ait 1500 eserin tamamını, dışardan temin edilen 5 bin 500 eserin ise kapakları ve içindekiler bölümlerini dijital ortama taşıdık. Tüm ilgililerine hayırlı uğurlu olsun."

Açıklamada, dijital kütüphaneye www.turkis.org.tr web sitesindeki "kütüphane" sekmesi üzerinden kolaylıkla ulaşılabileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı:CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı:

Ankara Namaz Vakitleri 17 Ağustos Salı

İmsak
04:21
Sabah
05:55
Öğle
12:58
İkindi
16:45
Akşam
19:50
Yatsı
21:18

Ankara Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Salı

Asmabahçe Eczanesi
Cankaya
Ata Eczanesi
Cankaya
Başak Yağmur Eczanesi
Cankaya
Göksu Eczanesi
Cankaya
Organik Eczanesi
Cankaya
Övgü Eczanesi
Cankaya
Pilül Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

MHP 21. dönem Mersin Milletvekili Yalçın Kaya disiplin kuruluna sevk edildi

MHP 21. dönem Mersin Milletvekili Yalçın Kaya disiplin kuruluna sevk edildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bozkurt'ta Kur'an Kursu öğrencilerinin ip düzeneği oluşturup suya giren emekli astsubay kurtardı

Bozkurt'ta Kur'an Kursu öğrencilerinin ip düzeneği oluşturup suya giren emekli astsubay kurtardı

Bursaspor 10 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı

Bursaspor 10 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı

Altay, 18 sezon sonra döndüğü Süper Lig'de Kayserispor'u ağırladı

Altay, 18 sezon sonra döndüğü Süper Lig'de Kayserispor'u ağırladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.