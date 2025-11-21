SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga

Türk işçilerden Barcelona'ya protesto: "Paramızı verin!"

İçerik devam ediyor
Emre Şen

Camp Nou’da, Limak taşeronu Ekstrem İşler bünyesinde çalışan Türk işçiler, uzun süredir süren kötü çalışma koşullarına tepki gösterdi. İşçiler, 1 yıldır sigortasız ve izinsiz çalıştırıldıklarını, bazı durumlarda kaçak gösterilip işten atıldıklarını açıkladı.

İspanya’nın dünyaca ünlü futbol sahası Camp Nou’da görev yapan Türk işçiler, taşeron firma Ekstrem İşler üzerinden çalışma koşullarına tepki gösterdi. İşçiler, yaklaşık 1 yıldır sigortasız ve izinsiz çalıştırıldıklarını, bazı durumlarda kaçak gösterilip işten çıkarıldıklarını açıkladı.

MAAŞLARI ZAMANINDA ÖDENMİYOR İDDİASI

Türk işçilerden Barcelona ya protesto: "Paramızı verin!" 1

Şikâyetlerini dile getiren çalışanlar, iş güvencesi ve haklarının korunmaması nedeniyle ciddi mağduriyet yaşadıklarını belirtti. İşçiler, aynı zamanda maaşlarının zamanında ödenmemesi ve çalışma saatlerinin resmi düzenlemelere uymaması gibi sorunlarla da karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Bu süreçte, ünlü Limak Holding’in sessizliğini koruması dikkat çekti. İşçiler, holdingin konuyla ilgili açıklama yapmasını ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.

YASAL YOLLARA BAŞVURULACAK

Türk işçilerden Barcelona ya protesto: "Paramızı verin!" 2

Haklarını arayan işçiler, gerekirse yasal yollara başvuracaklarını ve durumun medyada daha fazla gündem olmasını istediklerini ifade etti. Yetkililer, taşeron işçi uygulamalarının denetlenmesi ve işçilerin sigorta ile haklarının güvence altına alınması gerektiğini vurguluyor.

İşçilerin isyanı, Camp Nou’daki çalışma sistemine ve taşeron uygulamalarına yönelik ciddi eleştirileri de beraberinde getirdi. Avrupa’nın önde gelen spor tesislerinde yaşanan bu sorun, işçi hakları açısından geniş çaplı tartışmaların fitilini ateşledi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünya Kupası'ndaki rakibimiz Romanya, maç satmakla suçlanıyor!Dünya Kupası'ndaki rakibimiz Romanya, maç satmakla suçlanıyor!
Altay Bayındır, Süper Lig devine transfer oluyor!Altay Bayındır, Süper Lig devine transfer oluyor!
Anahtar Kelimeler:
İşçi barcelona
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.