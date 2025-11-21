Türk işçilerden Barcelona'ya protesto: "Paramızı verin!"

İspanya’nın dünyaca ünlü futbol sahası Camp Nou’da görev yapan Türk işçiler, taşeron firma Ekstrem İşler üzerinden çalışma koşullarına tepki gösterdi. İşçiler, yaklaşık 1 yıldır sigortasız ve izinsiz çalıştırıldıklarını, bazı durumlarda kaçak gösterilip işten çıkarıldıklarını açıkladı.

MAAŞLARI ZAMANINDA ÖDENMİYOR İDDİASI

Şikâyetlerini dile getiren çalışanlar, iş güvencesi ve haklarının korunmaması nedeniyle ciddi mağduriyet yaşadıklarını belirtti. İşçiler, aynı zamanda maaşlarının zamanında ödenmemesi ve çalışma saatlerinin resmi düzenlemelere uymaması gibi sorunlarla da karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Bu süreçte, ünlü Limak Holding’in sessizliğini koruması dikkat çekti. İşçiler, holdingin konuyla ilgili açıklama yapmasını ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.

YASAL YOLLARA BAŞVURULACAK

Haklarını arayan işçiler, gerekirse yasal yollara başvuracaklarını ve durumun medyada daha fazla gündem olmasını istediklerini ifade etti. Yetkililer, taşeron işçi uygulamalarının denetlenmesi ve işçilerin sigorta ile haklarının güvence altına alınması gerektiğini vurguluyor.

İşçilerin isyanı, Camp Nou’daki çalışma sistemine ve taşeron uygulamalarına yönelik ciddi eleştirileri de beraberinde getirdi. Avrupa’nın önde gelen spor tesislerinde yaşanan bu sorun, işçi hakları açısından geniş çaplı tartışmaların fitilini ateşledi.