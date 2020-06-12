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Türk Jandarması 181 yaşında

ISPARTA HABERLERİ  | 12.06.2020 15:12 | Son Güncelleme

Türk Jandarmasının 181.

Türk Jandarmasının 181. Kuruluş Yıl dönümü kapsamında Vali Ömer Seymenoğlu İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu ve jandarma personelini kabul etti.
Türk Jandarmasının 181 yıldır canla başla görev yapan tüm personelinin kuruluş gününü tebrik eden Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, jandarmanın gerek merkezde gerek taşrada ülkenin güçlü kılınmasında fedakarca görev yapmakta olduğunu söyledi. Seymenoğlu, “Türk Jandarması her zaman devletinin, milletinin, vatandaşının yanında olmuştur. Alınan her türlü kararın alanda yakinen uygulayıcısı olmuştur. Bu sadece emniyet, asayiş, terör değil yakın zamanda yaşadığımız pandemi sürecinde de Jandarma Teşkilatı; alanda vatandaşı kucaklayan, devleti vatandaşıyla buluşturan bütün görevleri layıkıyla yerine getirmiştir. Özellikle Vefa Destek Gruplarının almış büyük sorumlulukta Jandarma Teşkilatımız da bütün kadrolarıyla cansiparane şekilde görev yapmışlardır. 1 buçuk asra yakın geçmişi olan Jandarma Teşkilatının bu millet bu devlet var oldukça var olacağı kanaatindeyim. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tüm Jandarma Teşkilatı personeline görevlerinde başarılar diliyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin, nazardan saklasın, kaza bela vermesin. Gününüz kutlu olsun" dedi.
İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu ise yaptığı açıklamada 181 yıldır canla başla çalışan Jandarma Teşkilatının bugün de aynı şekilde özellikle terörle mücadelede, batı illerinde de emniyet asayiş görevlerinde çok başarılı sonuçlar elde ettiğini söyleyerek bu başarıların elde edilmesinde başta Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, Genel Komutan ve Valililer olmak üzere herkesin Jandarma Teşkilatına katkısının büyük olduğunu aktardı. Ağaoğlu, “Herkesin teşkilatımıza güveni çok büyük bu güveni hiçbir zaman sarsmadık, sarsmamaya çalışacağız, bütün personelimizle aynı şekilde güven vermeye devam edeceğiz aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. İl bazında da her çalışmamızda bize destek oluyorsunuz sağ olun. Biz de sizin güveninize mazhar olmaya ve tüm personelimizle aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

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