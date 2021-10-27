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Türk kahvesi tatlıda bile kullanılıyor! İşte kahve tutkunlarının çok seveceği tarifler

26.10.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde Türk kahvesi en çok tüketilen içeceklerin başında gelir. Farklı aromalarla tatlandırılmış çeşitleri ve içine konulan şeker miktarı da bu kadar sevilmesinde etkili. Genellikle yanında lokum, çikolata ve bir bardak su ile ikram edilir. Lokum ve çikolata yerine kahvenize eşlik edecek farklı tatlar arıyorsanız, Türk kahvesiyle yapılmış tatlıları deneyebilirsiniz. İşte detaylar...

Türk kahvesi tatlıda bile kullanılıyor! İşte kahve tutkunlarının çok seveceği tarifler

Türk kahvesi, kendine özgü tadı, kokusu, hazırlanış ve sunuş şekliyle başka kahvelere benzemez. Kahvaltıdan sonra, yemekten sonra ya da yorucu bir işin ardından hemen bir Türk kahvesi içilir. Tutkunları içinse her şey kahve içmek için bir bahane olabilir! Ne olursa olsun, akıllarına ilk gelen Türk kahvesi olur. Siz de bir Türk kahvesi tutkunuysanız, kahvenizle birlikte ya da kahve niyetine tüketebileceğiniz tariflere ne dersiniz? Sizin için yapmaktan ve yemekten zevk alacağınız 2 Türk kahveli tarif seçtik.

TÜRK KAHVELİ KURABİYE TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 yemek kaşığı Türk kahvesi

  • 5 adet dövülmüş kakule

  • 200 gram tereyağı

  • 1 su bardağı şeker

  • 4 su bardağı un

  • 1 miktar tuz

  • 1 paket bitter çikolata (sos için)

HAZIRLANIŞI

  • Türk kahvesi, kakule, tereyağı, şeker, un ve tuzu bir kapta iyice karıştırıp, yoğurun.

  • Yaptığınız hamuru streç film arasında açarak, 30 dakika buzdolabında dinlendirin.

  • Dinlendirdiğiniz hamuru yuvarlak kurabiye kalıbıyla kesin.

  • 180 dereceye ayarladığınız fırında 15 dakika pişirin.

  • Kurabiyeler soğuduktan sonra yuvarlak kurabiyenin yarısını erittiğiniz bitter çikolatanın içine batırıp çıkarın.

  • Çikolatalar donduktan sonra yiyebilirsiniz.

TÜRK KAHVELİ YAŞ PASTA TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 adet pandispanya keki

  • 1 yemek kaşığı Türk kahvesi

  • 1 çay bardağı süt

  • 1 yemek kaşığı şeker

  • 1 paket pasta kreması

  • 2 adet orta boy muz

SOSU İÇİN MALZEMELER

  • 1 su bardağı su

  • 1/2 su bardağı süt

  • 2 tatlı kaşığı nişasta

  • 1,5 su bardağı kadar şeker

  • 1/2 su bardağı damla çikolata

HAZIRLANIŞI

  • Sosunu yapmak için su, süt, nişasta ve şekeri bir tencerede kaynayana kadar karıştırın. Damla çikolataları ekleyip iyice erittikten sonra soğumaya bırakın

  • Süt, şeker ve kahveyi bir kapta iyice karıştırın.

  • Pandispanya kekin iki katını bu karışımla ıslatın.

  • Kremayı tarifine göre hazırladıktan sonra kekin ilk katına sürün.

  • Kremanın üzerine dilimlenmiş muzları dizip, ikinci keki üstüne kapatın.

  • Son olarak soğuttuğunuz sosu pastanızın üzerine eşit bir şekilde dökerek her tarafını iyice soslayın.
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