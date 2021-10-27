Türk kahvesi tatlıda bile kullanılıyor! İşte kahve tutkunlarının çok seveceği tarifler

Türk kahvesi, kendine özgü tadı, kokusu, hazırlanış ve sunuş şekliyle başka kahvelere benzemez. Kahvaltıdan sonra, yemekten sonra ya da yorucu bir işin ardından hemen bir Türk kahvesi içilir. Tutkunları içinse her şey kahve içmek için bir bahane olabilir! Ne olursa olsun, akıllarına ilk gelen Türk kahvesi olur. Siz de bir Türk kahvesi tutkunuysanız, kahvenizle birlikte ya da kahve niyetine tüketebileceğiniz tariflere ne dersiniz? Sizin için yapmaktan ve yemekten zevk alacağınız 2 Türk kahveli tarif seçtik.
MALZEMELER
2 yemek kaşığı Türk kahvesi
5 adet dövülmüş kakule
200 gram tereyağı
1 su bardağı şeker
4 su bardağı un
1 miktar tuz
HAZIRLANIŞI
Türk kahvesi, kakule, tereyağı, şeker, un ve tuzu bir kapta iyice karıştırıp, yoğurun.
Yaptığınız hamuru streç film arasında açarak, 30 dakika buzdolabında dinlendirin.
Dinlendirdiğiniz hamuru yuvarlak kurabiye kalıbıyla kesin.
180 dereceye ayarladığınız fırında 15 dakika pişirin.
Kurabiyeler soğuduktan sonra yuvarlak kurabiyenin yarısını erittiğiniz bitter çikolatanın içine batırıp çıkarın.
MALZEMELER
1 adet pandispanya keki
1 yemek kaşığı Türk kahvesi
1 çay bardağı süt
1 yemek kaşığı şeker
1 paket pasta kreması
SOSU İÇİN MALZEMELER
1 su bardağı su
1/2 su bardağı süt
2 tatlı kaşığı nişasta
1,5 su bardağı kadar şeker
HAZIRLANIŞI
Sosunu yapmak için su, süt, nişasta ve şekeri bir tencerede kaynayana kadar karıştırın. Damla çikolataları ekleyip iyice erittikten sonra soğumaya bırakın
Süt, şeker ve kahveyi bir kapta iyice karıştırın.
Pandispanya kekin iki katını bu karışımla ıslatın.
Kremayı tarifine göre hazırladıktan sonra kekin ilk katına sürün.
Kremanın üzerine dilimlenmiş muzları dizip, ikinci keki üstüne kapatın.
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