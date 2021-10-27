Türk kahvesi tatlıda bile kullanılıyor! İşte kahve tutkunlarının çok seveceği tarifler

Türk kahvesi, kendine özgü tadı, kokusu, hazırlanış ve sunuş şekliyle başka kahvelere benzemez. Kahvaltıdan sonra, yemekten sonra ya da yorucu bir işin ardından hemen bir Türk kahvesi içilir. Tutkunları içinse her şey kahve içmek için bir bahane olabilir! Ne olursa olsun, akıllarına ilk gelen Türk kahvesi olur. Siz de bir Türk kahvesi tutkunuysanız, kahvenizle birlikte ya da kahve niyetine tüketebileceğiniz tariflere ne dersiniz? Sizin için yapmaktan ve yemekten zevk alacağınız 2 Türk kahveli tarif seçtik.

TÜRK KAHVELİ KURABİYE TARİFİ

MALZEMELER

2 yemek kaşığı Türk kahvesi

5 adet dövülmüş kakule

200 gram tereyağı

1 su bardağı şeker

4 su bardağı un

1 miktar tuz

1 paket bitter çikolata (sos için)

HAZIRLANIŞI

Türk kahvesi, kakule, tereyağı, şeker, un ve tuzu bir kapta iyice karıştırıp, yoğurun.

Yaptığınız hamuru streç film arasında açarak, 30 dakika buzdolabında dinlendirin.

Dinlendirdiğiniz hamuru yuvarlak kurabiye kalıbıyla kesin.

180 dereceye ayarladığınız fırında 15 dakika pişirin.

Kurabiyeler soğuduktan sonra yuvarlak kurabiyenin yarısını erittiğiniz bitter çikolatanın içine batırıp çıkarın.

Çikolatalar donduktan sonra yiyebilirsiniz.

TÜRK KAHVELİ YAŞ PASTA TARİFİ

MALZEMELER

1 adet pandispanya keki

1 yemek kaşığı Türk kahvesi

1 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı şeker

1 paket pasta kreması

2 adet orta boy muz

SOSU İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı su

1/2 su bardağı süt

2 tatlı kaşığı nişasta

1,5 su bardağı kadar şeker

1/2 su bardağı damla çikolata

HAZIRLANIŞI