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Türk Kanser Derneği, meme kanserine "Dur" diyecek

04.10.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman: - "2020'de yaklaşık 2,3 milyon yeni meme kanseri vakası ile meme kanseri, akciğer kanserini geçerek dünya genelinde en yaygın tanı konulan kanser olmuştur" - "Kaydı alınan vatandaşlarımızı bulunduğu ildeki en yakın anlaşmalı olan özel hastanelere taramaları için gönderiyoruz ve bu taramaları ücretsiz yaptırabiliyorlar"

Türk Kanser Derneği, meme kanserine "Dur" diyecek

İSTANBUL (AA) - Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman, 2020 yılında yaklaşık 2,3 milyon yeni vaka ile meme kanserinin akciğer kanserini geçerek dünya genelinde en yaygın tanı konulan kanser türü olduğunu bildirdi.

"Meme Kanserine Dur Diyoruz" kampanyasıyla ilgili Türk Kanser Derneğinde yapılan basın toplantısında konuşan Duruman, meme kanserinin uzun yıllar kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu, 2020 yılında ise her iki cinsiyet oranında dünyada en sık tanı konulan kanser türü haline geldiğini belirtti.

Görülme sıklığı sıralamasında meme kanserinden sonra akciğer ve kolorektal kanserlerin (kolon ve rektumda görülen kanser) geldiğine dikkati çeken Duruman, "Ölüm oranlarında ise meme kanseri, akciğer kanseri ve kolorektal kanserlerin sonrasında gelir. Aslına bakılırsa özellikle taramalar ile gelen erken tanılama sayesinde meme kanseri en sık tanı konulan kanser türü olsa da kansere bağlı ölümlerde ilk sırada değildir." diye konuştu.

Duruman, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) bir alt kuruluşu olan Uluslararası Kanser Araştırma Ajansının (IARC), 15 Aralık 2020'de küresel kanser yüküne ilişkin en son tahminlerine değinerek, "Tahminlere göre, dünya genelinde meydana gelen en yaygın kanser, kadın meme kanseridir. Yeni vakaların yüzde 11,7'sini, yaklaşık 2,3 milyon vakayı kapsamaktadır. Ancak yaşam kaybına neden olan kanserlerde meme kanseri yüzde 6,9 ile (685 bin yaşam kaybı) ile 5. sıradadır. Bu verilerle de taramaların ve taramalarla gelen erken teşhisin önemi yeniden gözler önüne serilmektedir. 2020 yılında yaklaşık 2,3 milyon yeni meme kanseri vakası ile meme kanseri, akciğer kanserini geçerek dünya genelinde en yaygın tanı konulan kanser olmuştur." ifadelerini kullandı.

Her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığını belirten Duruman, düşük ve orta gelişmiş ülkelerde kanserin en belirgin risk faktörlerinin yaygınlığı ile gelecek yıllarda kanser insidans (sıklık) ve mortalite (ölüm oranı) bakımından daha yüksek oranlarla karşılaşacağının kesin olduğu uyarısını yaptı.

- Ücretsiz kanser tarama

Duruman, pandemi döneminde taramalarını aksatmış vatandaşlar için proje geliştirdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Tarama zamanı gelmiş fakat gerek ulaşım şartlarından gerek maddi imkansızlıktan taramalarını yaptıramamış vatandaşlarımıza ücretsiz taramaların yapılması için kayıtların alındığı ve gerekli sağlık kuruluşlarına ücretsiz sevk edildiği, eğitim ve sağlık direktörü tarafından kanser türleri ile ilgili bilgilerin paylaşılıp soruların cevaplandığı, diyetisyen eşliğinde sağlıklı yaşam ve doğru beslenme hakkında bilgilerin aktarılacağı, soruların cevaplandığı, tedavileri aksamış vatandaşlarımızın da tekrar tedavi protokollerine dönmelerinin sağlandığı, ücretsiz kanser tarama kayıt araçlarımızı hayata geçirdik."

Türkiye genelinde ilçe belediyeleriyle iş birliği yaparak bu araçlarla kayıtların alındığını dile getiren Burak Duruman, "Sağlık ekiplerimiz tarafından kaydı alınan vatandaşlarımızı bulunduğu ildeki en yakın anlaşmalı olan özel hastanelere taramaları için gönderiyoruz ve bu taramaları halkımız ücretsiz olarak bu hastanelerde yaptırabiliyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Toplantıya, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener Cihan, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Talar Vartanoğlu Aktokmakyan, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Berrin Pehlivan, sanatçı Betül Demir ve davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak da katıldı.

Türk Kanser Derneği, meme kanserine

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