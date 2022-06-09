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Türk Kızılay 2022 kurban vekalet bedellerini belirledi

09.06.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz: - "Bu yıl yurt içi için 2 bin 475 lira, yurt dışı için ise 1475 lira olarak kurban bedellerimiz belirlenmiş durumda" - "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız eğer döviz cinsinden ödemek istiyorlarsa Türkiye'de 165 avro ya da 175 dolar, yurt dışında kestirmek istiyorlarsa 100 avro ya da 110 dolar karşılığında vekaletlerini vermeleri mümkün"

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay, bu yıl "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan, Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürütülecek kurban çalışmalarında vekalet bedellerini yurt içinde 2 bin 475 lira, yurt dışında 1475 lira olarak belirledi.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Türk Kızılay İstanbul Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında, kurbanın toplumsal dayanışmanın, paylaşmanın, yardımlaşmanın çok önemli bir vesilesi olduğuna işaret etti.

Türk Kızılay olarak bu birlikteliğin parçası olmaktan gurur duyduklarını belirten Yılmaz, bağışçıların kurban vekaletlerini önemli bir sorumluluk olarak gördüklerini dile getirdi.

Kurban Bayramı'na her sene titizlikle hazırlandıklarını ifade eden Yılmaz, "Organizasyon boyunca bize verilen emanetleri hakkıyla yerine getirmek ve mümkün olduğunca çok ihtiyaç sahibine ulaştırmak için hem profesyonellerimizle hem de ülke çapında, yurt dışında gönüllülerimizle bu organizasyonun bir parçası olmaya gayret ediyoruz." dedi.

Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Yılmaz, "Geçen sene 52 bin 500 yurt içinde, 88 bin 892 yurt dışında olmak üzere Türkiye dahil 22 ülkede aldığımız 141 bin 392 hisse vekaleti yerlerine ulaştırdık. Bu paylar toplam 4 milyon 195 bin 300 kişiye ulaştırıldı." ifadesini kullandı.

Yılmaz, kurban paylarının geçen yıl yurt içinde 1 milyon 973 bin, yurt dışında ise 2 milyon 222 bin 300 kişiye dağıtıldığını dile getirdi.

- "Ulaşılacak ihtiyaç sahibi 4 milyon olarak belirlenmiş durumda"

Yurt içi ve dışındaki kurban organizasyonlarının birbirinden farklı olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yurt dışında yaptığımız modelde Kurban Bayramı boyunca taze et olarak bu payları takdim ediyoruz ihtiyaç sahiplerine. Yurt içinde ise konserve haline getiriyoruz. Konserve haline getirdiğimiz bu payları daha uzun vadede, daha sürekli, daha taze şekilde ihtiyaç sahibine ulaştırabiliyoruz. Bu nedenle belki hisselere bakıldığı zaman yurt dışında daha fazla kesiliyor gibi görülebilir ama ulaşılan kişiye baktığımız zaman yurt içinde aslında yıl boyunca daha fazla ihtiyaç sahibine ulaştırma imkanı buluyoruz."

Konservelerin Et ve Süt Kurumu ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda hazırlandığını ifade eden Yılmaz, "Bu sene yurt içinde 42 bin, yurt dışında 100 bin hisse olmak üzere toplam 142 bin hisse kesimini planlamış durumdayız. Yine Türkiye dahil 22 ülkede bu organizasyon gerçekleşecek. Yurt dışında toplam 50 ayrı noktada olacak bu organizasyon. Ulaşılacak ihtiyaç sahibi ise 4 milyon olarak belirlenmiş durumda." dedi.

Yılmaz, Türkiye'de 81 ilde 1,5 milyon kişiye kurban eti ulaştırılması için planlama yaptıklarını bildirdi.

Kesimlerin İslami usullere göre, veteriner denetiminde son derece titizlikle yapıldığını vurgulayan Yılmaz, "Kesim sırasında bütün hisse sahiplerinin isimleri okunarak, kayıt altına alınarak, videoya çekilerek noter gözetiminde bu kesimler gerçekleştirilmiş oluyor, kesimi takiben de kişiye mesajla kesimin tamamlandığı bildirilmiş oluyor." diye konuştu.

Bu yıl da Orta Doğu, Balkanlar, Afrika ve Asya'da 22 ülkede kurban kesimi yapacaklarını belirten Yılmaz, vekaletlerin Türk Kızılay'ın internet sitesinden, mobil bağış uygulamasından ve internet bankacılığı ile verilebileceğini ifade etti. Yılmaz, Türk Kızılay şubelerinde de ayrıntılı bilgilerle vekaletlerin alınabildiğini kaydetti.

Yılmaz, "Bu yıl yurt içi için 2 bin 475 lira, yurt dışı için ise 1475 lira olarak kurban bedellerimiz belirlenmiş durumda. Tabii yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da kurban bağışında bulanabilir. Onlar için eğer döviz cinsinden ödemek istiyorlarsa Türkiye'de 165 avro ya da 175 dolar, yurt dışında kestirmek istiyorlarsa 100 avro ya da 110 dolar karşılığında vekaletlerini vermeleri mümkün." dedi.

Yılmaz, Türk Kızılay'ın organizasyonları mümkün olduğunca net yapmaya çalıştığını, hedeflerinin daha fazla vekalet almaktan ziyade kendilerine verilen emanetleri hakkıyla yerine ulaştırmak olduğunu da sözlerine ekledi.

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