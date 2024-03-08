YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Türk Kızılay bu yılki ramazan kampanyasını Hatay'dan başlattı

Türk Kızılay bu yılki ramazan kampanyasını Hatay'dan başlattı

AA AA
08.03.2024 13:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bu ramazanda 1 milyar 271,5 milyon liralık yardımla yurt içinde ve dışında 8,8 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Yılmaz, Kızılay Lojistik Merkezi'nde "Bu Ramazan Sensiz Olmaz" adlı ramazan kampanyasının açılışına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Yılmaz, bu ramazan ayında önceliklerinin Gazze ve 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen iller olduğunu söyledi.

Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan geminin dün Mersin'den uğurlandığını hatırlatan Yılmaz, Gazze'ye yardımların süreceğini belirtti.

Ramazanda deprem bölgelerinde iftar ve sahur sofraları kurmak istediklerini dile getiren Yılmaz, "Biz buradayız, yanınızdayız. Tünelin ucundaki ışık göründü, parlıyor. Bugünler geçecek ve biz bu ramazanda tüm şubelerimizle, halkımızla, Türk Kızılay'ımızın tüm gönüllüleriyle birlikte deprem bölgesinde vatandaşlarımızın yanında olacağımızın altını çizmek istiyoruz. O nedenle de bu seneki ramazan kampanyamızı Hatay'dan başlatmak istedik." dedi.

Ramazanın kendileri için özel bir dönem olduğunu ifade eden Yılmaz, her yerde, her ramazan yardım faaliyetlerini artırdıklarını vurguladı. Yılmaz, "Bu ramazan 1 milyar 271,5 milyon liralık yardımla yurt içinde, yurt dışında 8,8 milyon kişiye ulaşmayı hedefledik." dedi.

"NAKİT YARDIM MODELİNİ YAYGINLAŞTIRMAK İSTİYORUZ"

Nakdi yardım çalışmalarına değinen Yılmaz, Kurumsal Ödeme Yöntemi ile ilgili bir uygulama başlattıklarını söyledi.

Nakdi yardımların ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ramazanda 617 milyon lirayı her bir aileye 2 bin lira olacak şekilde, belki 300 bin aileye ulaşacak bir model planladık. Ne yapıyoruz bu modelimizde? Bir kere ihtiyaç sahiplerini çok doğru bir şekilde belirliyoruz. Her bir ihtiyaç sahibinin sosyal incelemesi yapılıyor. Sosyal inceleme yapıldıktan sonra nakit yardım direkt TC kimlik numarasına tanımlanıyor ve bir mesajla kişiye duyuruluyor. Bu kişi sonrasında TC kimlik numarasıyla gidip 2 bin liralık nakit yardımını alabiliyor ve istediği şekilde bunu kullanıyor. Biz doğrusu bu tarz gıda kolilerimizi tabii ki devam ettireceğiz çünkü bunun bağışçılar adına da ayrı önemi var ama bir taraftan da yardımlarımızın çoğunu nakit yardım modeline getirmeyi hedefliyoruz. Çünkü kişi kendisi nereye harcamak istiyorsa oraya harcasın istiyoruz ve daha insani bir yardım modeli olarak nakit yardım modelini yaygınlaştırmak istiyoruz."

Yılmaz, ramazanda kan verme oranlarının düştüğüne dikkati çekerek, iftar saatinden sonra gece geç saatlere kadar kan verme noktalarının açık olacağını, bu konuda duyarlı olunması gerektiğini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Astronotların bile hayran kaldığı Nemrut Kalderası’na zorlu yolculukAstronotların bile hayran kaldığı Nemrut Kalderası’na zorlu yolculuk
Marmaris’in günlük su iletimi 475 tondan 730 tona yükseltildiMarmaris’in günlük su iletimi 475 tondan 730 tona yükseltildi
Bakanlar Kacır ve Uraloğlu, Giresun Liman Farklı Seviyeli Kavşağı Temel Atma Töreni'ne katıldı:Bakanlar Kacır ve Uraloğlu, Giresun Liman Farklı Seviyeli Kavşağı Temel Atma Töreni'ne katıldı:
Anahtar Kelimeler:
Hatay Ramazan kampanya

Hatay Namaz Vakitleri 8 Mart Cuma

İmsak
05:31
Sabah
06:49
Öğle
12:51
İkindi
16:09
Akşam
18:43
Yatsı
19:57
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.