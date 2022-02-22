Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Hatay'da hasada katıldı:

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 19 toplum merkezlerinde yürüttükleri çok boyutlu programlardan 1 milyon 900 bin kişinin faydalandığını söyledi.

Kınık, Reyhanlı ilçesinde Türk ve Suriyelilerin meslek edinmeleri ve kendi geçimlerini sağlayacak düzeye gelmeleri için hazırlanan "Geçim Kaynağı Geliştirme Projesi" çerçevesinde oluşturulan muz ve çilek seralarında düzenlenen hasada katıldı.

Hasat öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Kınık, 2020 yılında Reyhanlı Belediyesinin katkılarıyla 20 dönümlük çiftlikte Türk ve Suriyeli kursiyerlere mesleki eğitim verdiklerini ve şimdiye kadar 1300 kişinin sertifika aldığını belirtti.

Kınık, Türk Kızılay olarak çeşitli projeler hazırladıklarını anlatarak "Özellikle 2011'de Suriye krizi başladığı günden bu yana ülkemizde insancıl bir politika, açık kapı politikasıyla ölümden kaçan, bize sığınmış olan çok farklı vatandaşlıktan insanlara sosyal ürün desteği, koruma ve temel insani destekler sağlıyoruz." dedi.

Devletin gücü ve koruma niyeti, sivil toplum kuruluşlarının hızlı uyguladıkları projeler ve vatandaşların desteğiyle milyonlarca insanın ölümün kıyısından kurtarıldığını aktaran Kınık şöyle konuştu:

"Onlara onurlu bir hayat, ülkelerine geri dönecekleri güne kadar da bir koruma sağlamaya çalıştık. Türk Kızılayımız 19 toplum merkezinde uyguladığı çok boyutlu programlarıyla geçici koruma statüsü altında olan ya da kendi vatandaşlarımıza girişimcilik eğitimleri, psikososyal rehabilitasyon hizmetleri sunmakta ve dil eğitimi vermektedir. 19 toplum merkezimizde şu ana kadar yürütmüş olduğumuz çok boyutlu programlarımızdan 1 milyon 900 bin faydalanıcı istifade etti. Yaklaşık 300 milyon lirayı aşan bir bütçeyle uygulamış olduğumuz programlarda sosyoekonomik güçlendirme programımızdan yaklaşık 110 bin insan faydalandı. 526 bin insan sosyoekonomik uyum temelli programlarımıza iştirak etti. 300 bini aşkın kişi bebek-çocuk koruma ve gençlik programlarımızdan istifade etti."

- "22 bin kişi sertifikalı meslek erbabı haline geldi"

İstihdam, meslek edindirme ve girişimcilik konularına önem verdiklerini belirten Kınık, "Şimdiye kadar 22 bin kişi sertifikalı meslek erbabı haline gelmiştir. Bunun 14 bini kadındır. Bunun 4 bini de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Geri kalan kısmı ise toplum merkezlerimiz aracılığıyla bize sığınmış olan ve mesleki yetkinliği olmayan insanlardır." diye konuştu.

Kınık, özellikle kooperatifçiliğe ve kadın istihdamının sağlanması konusuna da önem verdiklerinin altını çizdi.

Etkinlikte Kınık ve beraberindekiler muz ve çilek seralarında hasat yaptılar.

Hasat şenliğine Vali Yardımcısı Erhan Günay, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat ve ziraat odaları temsilcileri de katıldı.

