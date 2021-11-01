Türk Kızılay, "Kızılay Haftası Sokağı'nda" öğrencilere "gönüllülüğü" öğretiyor

Türk Kızılayın Etimesgut yerleşkesinde Kızılay Haftası dolayısıyla kurulan "Kızılay Haftası Sokağı", ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile öğretmenlerin katılımıyla açıldı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, AA muhabirine etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, Kızılay Haftası sokağında Kızılaycılığı ve Kızılay gönüllüsü olmayı öğrettiklerini, yardımlaşmayı, dayanışmayı, afet hizmetlerini, afetlerde neler yaptıklarını, insani yardım hizmetlerini, kan hizmetlerini çocuklara anlattıklarını söyledi.

Kınık, "Tarihimizden fotoğraflarla, objelerle Osmanlı'nın son dönemlerinden Cumhuriyet'imizin kuruluşuyla geçen 153 yıllık hikayemizi çocuklarımızla paylaşıyoruz. En önemlisi iyi olmayı, iyilik yapmayı öğretiyor, yardımlaşmayı anlatmaya ve buna farkındalık oluşturmaya gayret ediyoruz. Çocuklarımız ne kadar erken bu duygularla tanışırsa o kadar iyi bir toplum oluruz. Biz de Cumhuriyet'in ilanıyla başlayan haftamızda bu değerleri anlatıyoruz. Çocuklarımıza gönüllülüğü öğretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay gönüllülerinin tüm illerde okullarda, meydanlarda etkinliği anlatmaya gayret ettiklerini belirten Kınık, haftanın önemini, kurumun çalışmalarını, insanlık hikayelerini sanal ortamda da duyurduklarını söyledi.

Kınık, hafta boyunca kan bağışı, kök hücre bağışı, plazma bağışına yönelik de çağrılarda bulunacaklarını belirterek, "Şunu hep söylüyorum, ehliyete başvurmadan önce Kızılaya gelin, kan verin. Bu toplumsal bir sorumluluk. Çocuklarımıza da bunun önemini, korkulacak bir şey olmadığını anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

- Çocuklar hem eğlendi hem öğrendi

"Haftalara, aylara, yıllara sığmayan iyilik için gönüllü ol" teması ile düzenlenen etkinlikte öğrenciler halk oyunu gösterileri sundu.

Afetlerden korunma eğitimi, çocuk dostu oyun aracında öğrenci etkinlikleri, sahne gösterileri de düzenlenen etkinlikte AFAD'ın deprem simülasyon tırında deprem tatbikat yapıldı.

Türk Kızılay gönüllüleri, Kızılay Haftası Sokağı'nı gezen öğrencilere ilk yardım ve afetlerde yapılması gerekenler başta olmak üzere bilgi verdi.

Kızılayın kan verme stantlarında da hafta boyunca kan bağışının önemine dikkat çekilecek.

