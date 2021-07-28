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Türk Kızılay, Manavgat'taki yangın bölgesine 25 kişilik afet uzmanı ve gönüllülerden oluşan ekip gönderdi

28.07.2021 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Kızılay, Manavgat'taki yangın bölgesine 25 kişilik afet uzmanı ve gönüllülerden oluşan ekip gönderdi

Türk Kızılay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan yangın bölgesine 25 kişilik afet uzmanı ve gönüllülerden oluşan ekip gönderdi.

Kızılay, İzmir, Adana, Antalya, Denizli ve Isparta'dan 5 mobil beslenme aracını ve 1 sahra mutfağını yangın bölgesine sevk etti.

Kumanya, su gibi acil beslenme kiti hazırlığı da yapan Kızılay ekipleri, bölgeye görevlendirdiği ekipmanlarıyla 20 bin 400 kişi kapasiteli beslenme hizmeti verebilecek.

Ayrıca bölgede çalışma yürüten ekipler ve mağdur olan vatandaşlar için 25 kişilik afet uzmanı ve gönüllülerden oluşan ekip de bölgeye gönderildi.

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antalya yangın Manavgat

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