Türk Kızılay'dan Adana'daki orman yangınından etkilenen ailelere yardım

Türk Kızılay, Adana'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta çıkan 25 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangınından etkilenen ailelere yardımda bulundu.

Kızılay Adana Şubesi ekipleri, yangından etkilenen Karahamzalı ve Çamlarca mahallerindeki 100 aileye halı, yatak, battaniye, mutfak ve temizlik malzemeleri ile kavurma dağıtttı.

Yangından etkilenenlere psikolojik destek de verilen etkinlikte, çocuklara boyama kitabı ve balon, vatandaşlara da aşure ikram edildi.

Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın haberini alır almaz bölgeye gelip ilk günden itibaren evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlara yemek çıkardıklarını belirtti.

Yardımlarının devam ettiğini aktaran Saygılı, fiziki yardımların yanı sıra uzman görevliler tarafından özellikle kadın ve çocuklara psiko sosyal destek verdiklerini kaydetti.

