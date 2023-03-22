YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Türk Kızılayın ramazan için hazırladığı "İyilik Kolisi" Hatay'da depremzedelere ulaştırılıyor

Türk Kızılayın ramazan için hazırladığı "İyilik Kolisi" Hatay'da depremzedelere ulaştırılıyor

22.03.2023 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Kızılay tarafından ramazan ayı için hazırlanan temel gıda kolisi, Hatay'daki depremzedelere ulaştırılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde büyük hasarı alan Hatay'da ramazan ayı kapsamında hazırlıklarda son aşamaya gelindi.

Bölgede yemek ve gıda çalışmalarını koordine eden Türk Kızılay, iftar ve sahur organizasyonlarının yanında, kendileri yemek yapabilecek ailelerin de talepleri doğrultunda, Hatay'daki Türk Kızılay Lojistik Deposu'nda içinde kuru bakliyat, sıvı yağ, tuz, şeker ve un bulunan "İyilik Kolisi"ni paketleyerek talep edilen bölgelere ulaştırıyor.

Kızılay Hatay İl Ekip Başkanı Baran Akar, AA muhabirine, depremin ilk anından bu yana tüm personellerimiz, gönüllülerimiz ve paydaşlarla birlikte sahadaki beslenme hizmetlerini karşıladıklarını söyledi.

Şu anda ekiplerin ramazan erzak kolilerini hazırlayarak talep edilen noktalara ulaştırmaya başladığını anlatan Akar, "Arkadaşlarımız ramazanda vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere kuru gıda, erzak dolu koliler hazırlıyorlar. Vatandaşımızın ihtiyacını karşılamak adına tüm ekiplerimizle 7/24 sahadayız." dedi.

"DAĞITIMLARIMIZA RAMAZAN AYINDA ARALIKSIZ DEVAM EDECEĞİZ"

Temel gıda kolilerinin ramazan boyunca talep edilen noktalara ulaştırılacağının altını çizen Akar, şöyle konuştu:

"Dağıtımlarımıza ramazan ayında aralıksız devam edeceğiz. Tabii zaten şehrin çeşitli noktalarında iftar çadırları kurulu olacak. Bunun dışında vatandaşlardan 168 çağrı merkezimize iletilen ihtiyaçlar doğrultusunda gıda ve hijyen paketlerimizi kendilerine ulaştırmaya devam edeceğiz. Evet ramazan zor geçecek. Ekipler için de zor geçecek. Bir ailenin yaklaşık 15 gün beslenme ihtiyacını karşılayacak pirinç, yağ, çay, şeker, mercimek, un gibi malzemelerin hepsi kolilerimizde mevcut. Vatandaşımızın ihtiyacı olduğu sürece bizde saat kavramı yok. 7/24 çalışmaya devam ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz."

Türk Kızılayın ramazan ayı süresince sıcak yemek dağıtımlarını sürdüreceğini vurgulayan Akar, "Şu an 13 mutfakta sahadaki tüm beslenme ihtiyacı olan noktalara ulaşıyoruz. İhtiyacı tamamen karşılıyoruz. En ücra köyden de ihbar gelse gece 12 de olsa ekiplerimiz 7/24 hazırlar. Oralara malzemelerini ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İskenderun'da çadırların sökülerek vatandaşların sokakta bırakıldığı iddialarına ilişkin açıklama:İskenderun'da çadırların sökülerek vatandaşların sokakta bırakıldığı iddialarına ilişkin açıklama:
Siirt ve Şırnak'ta nevruz kutlamaları yapıldıSiirt ve Şırnak'ta nevruz kutlamaları yapıldı
Kahramanmaraş kuyum sektörü 6 ay sonra yeniden canlanacakKahramanmaraş kuyum sektörü 6 ay sonra yeniden canlanacak
Anahtar Kelimeler:
Hatay Ramazan Türk Kızılay koli yardım

Hatay Namaz Vakitleri 22 Mart Çarşamba

İmsak
05:11
Sabah
06:30
Öğle
12:47
İkindi
16:14
Akşam
18:55
Yatsı
20:09

Hatay Nöbetçi Eczaneler22 Mart Çarşamba

Ünal Eczanesi
Dortyol
Türkoglu Eczanesi
Dortyol
Gökçe Eczanesi
Erzin
Selam Eczanesi
Reyhanli
Yayladağı Eczanesi
Yayladagi
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Kardashian pozlarıyla tepki çekiyor! "Çok ucuz görünüyor"

Kardashian pozlarıyla tepki çekiyor! "Çok ucuz görünüyor"

Asansörde doğum yaptı! Anneannesinin ellerine torunu doğdu

Asansörde doğum yaptı! Anneannesinin ellerine torunu doğdu

Konforu ayaklarınıza getiren Under Armour spor ayakkabı modelleri

Konforu ayaklarınıza getiren Under Armour spor ayakkabı modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.