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  4. Türk Kızılayı’ndan evi yanan aileye yardım

Türk Kızılayı’ndan evi yanan aileye yardım

SİNOP HABERLERİ  | 16.01.2020 12:35 | Son Güncelleme

Sinop’un Boyabat ilçesinde meydana gelen yangın sonucunda evini ve hayvanlarını kaybeden aileye Türk Kızılayı Sinop Şubesi yardım eli uzattı.15 Aralık günü Boyabat Maruf Alınca köyünde gece geç saatlerde çıkan yangında 2 ev ve 1 samanlık yanarken, 1 inek, 2 buzağı ve 20 kovan arı telef olmuştu.

Sinop’un Boyabat ilçesinde meydana gelen yangın sonucunda evini ve hayvanlarını kaybeden aileye Türk Kızılayı Sinop Şubesi yardım eli uzattı.
15 Aralık günü Boyabat Maruf Alınca köyünde gece geç saatlerde çıkan yangında 2 ev ve 1 samanlık yanarken, 1 inek, 2 buzağı ve 20 kovan arı telef olmuştu. Türk Kızılayı Sinop Şubesi ekipleri evini ve eşyalarını kaybeden aileye yardımda bulundu. Yangınzede aileye ’geçmiş olsun’ dileklerini ileten ve eşya yardımı gerçekleştiren Kızılay yetkilileri, can kaybı yaşanmamasının sevindirici bir haber olduğunu, Türk Kızılayı olarak desteklerinin katlanarak devam edeceğini bildirdiler.

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Merkez
Yavuz Eczanesi
Ayancik
Esra Eczanesi
Boyabat
Yıldırım Eczanesi
Duragan
Çağlar Eczanesi
Erfelek
Yumuk Eczanesi
Gerze
Yaşam Eczanesi
Turkeli
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