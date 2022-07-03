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Türk konfeksiyon firmaları yeni koleksiyonlarını Paris'te sergileyecek

03.07.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk konfeksiyon firmaları yeni koleksiyonlarını Paris'te sergileyecek

İZMİR (AA) - Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Başkanı Burak Sertbaş, konfeksiyon sektöründe dünyanın önde gelen fuarları arasında gösterilen Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı'na Türkiye'den 212 firmanın katılacağını bildirdi.

Sertbaş, yaptığı açıklamada, EHKİB olarak milli katılım organizasyonunu yaptıkları fuarın 5-7 Temmuz'da düzenleneceğini, fuarda 2023-2024 sonbahar-kış sezonu koleksiyonlarının görücüye çıkacağını ifade etti.

Fuara 212 firmayla en fazla katılımcı gönderen ülkelerden biri olduklarını aktaran Sertbaş, Türk firmalarının kuracağı yeni ihracat bağlantıları açısından bu buluşmanın önemine dikkat çekti.

Fransa'nın en çok konfeksiyon ihracatı yaptıkları 5'inci büyük pazar olduğuna işaret eden Sertbaş, şunları kaydetti:

"Fuar, tedarik zincirlerindeki risklerin yükselmesi, navlun maliyetlerinin artması nedeniyle moda markalarının yüzünü Türkiye'ye döndükleri bir ortamda oldukça önemli. Seyahat engellerinin ve kısıtlamaların devam etmesi nedeniyle Uzakdoğulu rakip ülkelerden fuara çok az firma katılabiliyor. Bu durum, Türk firmalarını daha fazla öne çıkarıyor."

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ege ihracatçı birlikleri

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