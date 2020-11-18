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“Türk kültürünü dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz"

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.11.2020 13:46 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreteri Büyükelçi Prof. Düsen Kaseinov’u kabul etti. Büyükkılıç, “Türk kültürünün dünyaya tanıtılmasına destek vermeye devam edeceğiz” dedi.
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada, Türk kültürünün tanıtılmasına destek vermeye devam edeceklerini belirterek, “Kayseri’mizde 4 ayrı üniversite var. Türk Cumhuriyetlerimizden özellikle Erciyes Üniversitesi’nde çok sayıda öğrencilerimiz var. Türk Cumhuriyetlerini ve aramızdaki sıkı işbirliğinin geliştirilmesini önemsiyoruz. Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nin başkenti Nalçik ile kardeş şehir ilişkimiz bulunuyor. Sayın Kaseinov’a ziyaretleri ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik gayretleri nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum. Türk dünyasının kültürel zenginliklerini tanıtmaya ve destek vermeye devam edeceğiz” dedi.
12 yıldır Türkiye’de görev yapan, daha önce Kazakistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı yapan ve 1997 yılından beri de TÜRKSOY’un faaliyetlerini sürdüren Prof. Kaseinov ise iş birliği olanaklarını değerlendirmek, ilişkileri daha çok güçlendirmek için bu ziyareti yaptıklarını belirtti. Kayseri’de bir dizi etkinlik yapmak istediklerini söyleyen Kaseinov, “Bizleri kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz, Kayseri’yi biliyoruz, seviyoruz. Kazakistan Kültür Bakanlığı zamanımızdan beri Türkiye ile ilişkilerimiz çok yakın. Kayseri’ye ilk defa 1998 yılında bir etkinlik kapsamında gelmiştim. Daha önce yaptığımız etkinlikleri yeniden yapmak lazım. Pandemi bitecek inşallah, sonraki planlarımızı inşallah yaparız. Dün de Kırşehir’deydik, bir dizi ziyaretler yaptık. Türk Dünyası ile ilgili projelerinin desteklenmesi ve kültürel mirasımızın tanıtılması için çalışıyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov tarafından, Başkan Memduh Büyükkılıç’a Türk dünyasının ünlü bilim insanı Farabi’nin hayatının da anlatıldığı çok sayıda kitap, Başkan Büyükkılıç ise Genel Sekreter’e ziyaret anısına porselen tabak hediye etti.

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