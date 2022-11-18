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Türk lirasına hakaret eden sosyal medya kullanıcısı hakkında 7,5 yıla kadar hapis istemi

18.11.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda Türk lirasına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan Mikail Can Kurnaz hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianamede hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede, şüphelinin herkese açık olarak kullandığı sosyal medya hesabından 21 Ekim'de arkada fon müziği eşliğinde 100 liralık banknotu göstererek, önce önünde bulunan alana bıraktığı, devamında ise elleriyle klozeti göstererek tekrar eline aldığı parayı bu sefer klozete doğru atıp sifona bastığını gösteren bir video yayınladığı anlatıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Kurnaz, paylaşımların kendisine ait olduğunu ancak 100 liralık banknotu tuvalete atmayıp yere bıraktığını belirterek, takipçileriyle etkileşim amacıyla böyle bir şey yaptığını, videoları yayınladıktan 1 saat sonra kaldırdığını söyledi.

Kurnaz'ın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şüphelinin, Atatürk'ün manevi varlığına ve devletin egemenlik alameti olan Türk bayrağına yönelik tahkir kastı ile hakaret etmek suretiyle üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'e ait resmi ile beraber, beyaz ay-yıldızlı albayrak özelliklerini taşıyan ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin egemenlik alameti olarak kullanılan ay yıldız işareti de bulunan 100 TL'lik banknotu klozete atmak suretiyle 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' ve 'devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' suçlarını işlediği anlaşılmıştır."

İddianamede, şüpheli Kurnaz'ın "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar, "devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplamda 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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