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Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Kavlak, grev kararı aldıklarını açıkladı:

25.12.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Mücadelemizin en etkili silahını buradan, Gemlik'ten bütün Türkiye'ye duyurmaya geldim. Buraya grev kararımızı alarak geldim. 24 Aralık günü itibarıyla grev kararımızı aldık"

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, "Mücadelemizin en etkili silahını buradan, Gemlik'ten bütün Türkiye'ye duyurmaya geldim. Buraya grev kararımızı alarak geldim. 24 Aralık günü itibarıyla grev kararımızı aldık." dedi.

Kavlak, bir düğün salonunda gerçekleştirilen Türk Metal Sendikası Gemlik Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, sendikal hayatı boyunca yüzlerce toplu iş sözleşmesine katıldığını söyledi.

İmzaladıkları son toplu iş sözleşmesinin geçen 31 Ağustos itibarıyla sona erdiğini belirten Kavlak, yaptıkları yoğun çalışmanın ardından yeni sözleşme için taslak hazırladıklarını ifade etti.

Kavlak, çalışanların yüzde 90'a varan kısmının bu taslaktan memnuniyet duyduğunu ve süreci başlattıklarını dile getirerek, "Günlerdir hepimiz ayaktayız. Vardiya giriş-çıkışlarında, kent meydanlarında eylemlerdeyiz. Artık sözün bittiği yerdeyiz, bıçağın kemiğe dayandığı noktadayız. Bundan sonraki süreçte, eylemse eylem, grevse grev." diye konuştu.

Son birkaç gündür, örgütlü oldukları bütün bölgeleri eylem alanına çevirdiklerini belirten Kavlak, şöyle devam etti:

"Buna devam edeceğiz. Bütün bölgelerde küçük çaplı mitinglerle mücadelemizi yükseltiyoruz. Salı günü İzmir'de alanlardaydık, çarşamba günü Manisa’daydık, perşembe günü Bursa Kent Meydanı'nı inlettik, dün Eskişehir'deydik. Bugün buradayız. Pazartesinden itibaren eylemlerimize devam edeceğiz. Çerkezköy'de, Gebze'de, Bolu'da, Sakarya'da, Ankara'da olacağız. Her yerde, her meydanda biz olacağız, hiç durmayacağız."

Kavlak, "Ben bugün Gemlik'e yalnızca eylem planlarımızı anlatmaya değil, başka bir kararımızı da açıklamaya geldim. Mücadelemizin en etkili silahını buradan, Gemlik'ten bütün Türkiye'ye duyurmaya geldim. Buraya grev kararımızı alarak geldim. 24 Aralık günü itibarıyla grev kararımızı aldık. Artık yalnızca sokaklar, caddeler, meydanlar değil, artık her yer eylem yeridir. Her yer, bütün iş yerleri eylem alanıdır. Grev kararımız hayırlı olsun, gazamız mübarek olsun."

Bu arada, tek listeyle seçim yapılan Genel Kurulda mevcut başkan Kemal Durmaz, yeniden başkanlığa seçildi.

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