İşte Elif Aksu'nun hayatına dair dikkat çeken noktalar...

Türk model Elif Aksu Neymar'ı peşinden sürükledi!

1 / 20 Türkiye Elif Aksu'yu geçtiğimiz yıl İbiza'da tatil yaptığı sırada karıştığı bir kazayla tanıdı.

2 / 20 Uyuşturucu kullandıktan sonra sevgilisinin yaklaşık 600 bin dolar değerindeki Ferrari'si ile kaza yaptı. Sonrasında ise özel jetle adadan kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

3 / 20 Hem uyuşturucudan hem de ehliyetsiz araba kullanmaktan tutuklandı. Fakat kefaletle serbest bırakıldı. Erkek arkadaşı ise Elif'in mahkemeye dahi çıkarılmasını beklemeden uçağına atlayıp Londra'ya kaçtı.

4 / 20 Filmleri aratmayan olay İspanyol, İngiliz basınının yanısıra Türkiye gündeminde de geniş yer buldu.

5 / 20 Sosyal medyada yapılan yorumlar ise azınacak kadar değildi. Sözlüklerde yapılan yorumlardan biri de şöyleydi: Gözlerimi 5 saniyeliğine kapayıp şu senaryoyu hayal etmeyi denedim, IMDb direkt 9'u gösterdi.

6 / 20 "Ferrari'siyle kaza yapıp sevgilisinin özel uçağıyla kaçarken yakayı ele veren manken" başlığıyla haberlere konu olan Elif Aksu'nun bu olay sonrasında şöhretini pekiştirdiğini söylemek yanlış olmaz.

7 / 20 Olayın Türkiye'de duyulması sonucu Aksu'nun Instagram'daki takipçi sayısı 4'e katlandı. Bunların büyük çoğunluğu da tabi ki Türk hayranları. Aksu sosyal medya üzerinden kendisine gelen esprili yorumlara da kayıtsız kalmıyor ve cevap veriyor.

8 / 20 Sakarya'nın merkez ilçesi Adapazarı'ndan Viyana'ya göç eden bir ailenin kızı olan Elif Aksu hayatını yurt dışında sürdürse de Türkiye'yi unutmuyor.

9 / 20 Aksu, modellik serüvenine çıkarken Adriana Lima'dan etkinlendiğini belirtiyor.

10 / 20 Ünlü model bayramda kuzenleriyle buluşmak için Sakarya'ya geliyor, fırsat buldukça da Galatasaray maçları için soluğu Seyrantepe'de alıyor. Bayramları kutluyor, Türkiye'de yaşanan pek çok olaya da sessiz kalmıyor.

11 / 20 Pek çok dergiye kapak kızı ve bir çok markanın da reklamlarında boy gösteren Aksu, Avusturya'nın önemli modellik ajanslarından biri olan Next Company ile çalışıyor.

12 / 20 Aksu, işi gereği Londra, Paris, Tokyo ve Viyana gibi şehirler arasında mekik dokuyor. Ünlü modelin şöhretinin artmasındaki önemli noktalarından biri de 2013 yılında İngiliz müzik grubu The Wanted'ın We Own The Night isimli şarkısının klibinde boy göstermek

13 / 20 Daha sonrası ise aşk hayatında hareketli günler yaşamaya başladı.

14 / 20 İngiliz formula pilotı James Rossiter ile bir süre aşk yaşadı. Aksu hızlı hayatına bir de pilot sevgilisini sokmuştu.

15 / 20 2016 yılında Cannes'daki amfAR etkinliği kapsamındaki Bella Hadid, Karlie Kloss, Izabel Goulart, Jessice Hart, Lily Donaldson ile aynı podyumda yer aldı. Hiç şüphe yok ki bir Türk modelin ulaşabileceği en yüksek seviyeleri gördü.

16 / 20 Bazıları Ibiza'da yaşanan olaydan sonra Elif Aksu'nun hızlı hayatına yenilip modellik kariyerini bitirebileceğini düşünürken, ünlü model bu söylemlerin aksine sürpriz bir projeyle karşımıza çıktı.

17 / 20 Aksu son olarak dünyanın en futbolcularından biri olan Neymar ile aynı reklamda boy gösterdi. İkili bir akıllı telefon markasının tanıtımı için kamera karşısına geçti.

18 / 20 Reklamda Neymar'ın, Aksu'nun peşinde koştuğu görülüyor. Aksu'nun bu reklamı yayınlandıktan sosyal medyada da "Neymar'ı peşinden koşturan Türk kızı" gibi pek çok yorum yapıldı.

19 / 20 Çalkantılı ve hızlı hayatıyla konuşulan modelin bundan sonraki serüvenleri ise şimdiden merak konusu.