Türk model Elif Aksu Neymar'ı peşinden sürükledi!

12 / 20 Aksu, işi gereği Londra, Paris, Tokyo ve Viyana gibi şehirler arasında mekik dokuyor. Ünlü modelin şöhretinin artmasındaki önemli noktalarından biri de 2013 yılında İngiliz müzik grubu The Wanted'ın We Own The Night isimli şarkısının klibinde boy göstermek