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Türk mühendisler üretti! Yerli deniz motoru görücüye çıktı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 25.02.2019 07:49 | Son Güncelleme

Kara araçları için uzun yıllardır motorlar geliştiren, zırhlı araçlara yönelik güç grubu çözümleri üzerinde çalışan TÜMOSAN, sahip olduğu kabiliyetlerle yerli deniz motoru ailesi oluşturdu.

Türk mühendisler üretti! Yerli deniz motoru görücüye çıktı

Dünyanın ikinci en büyük tekne ve yat fuarı CNR Avrasya Boat Show-14.Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı'nda bir dizi yeni ürün ziyaretçilerle buluşuyor.

Motor tahrik ve aktarma organları ile benzeri teçhizatı üretmek amacıyla 1976'dan bu yana faaliyet gösteren TÜMOSAN, fuarda yat-marin motoru ve jeneratör konusunda geldiği noktada ortaya çıkan son ürünlerini sergiliyor.

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Marin motor ailesinin ilk üyesi olarak geliştirilen 4DT-41M motoru, "Türkiye'nin 100 Yerli Marin Motoru" olarak fuarda görücüye çıktı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TÜMOSAN Marin Motor Projesi, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu, hem yardımcı motor ve marin genset kullanım amacıyla hem de ortalama 12 metre boyunda teknelerde kullanılabilecek tip motorlara uzanan çözümler geliştirmek için başlatıldı. Proje ile 3 tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de önemli su yolları platformları için 75, 85, 95 ve 105 beygir güçlerinde ekonomik ve milli-yerli çözümler sunulması ve entegre edilmesi hedeflendi.

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MALİYET VER SERVİS AVANTAJI

Marin motor ailesinin ilk üyesi olarak geliştirilen 4DT-41M motor (105 beygir), 30 yıldan fazla süredir TÜMOSAN Konya fabrikasında üretilen ve piyasada 270 binden fazla adette kullanımda olan mevcut motor temelinde geliştirildi. Motor, güvenilir, ekonomik, korozyona karşı dayanıklı, yüksek performanslı ve düşük yakıt tüketimli bir çözüm olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu.

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Yerli motorlar, döviz kur farkından dolayı fiyatları oldukça yüksek hale gelen ithal marin motorların yanında önemli fiyat avantajına sahip bulunuyor.

Türkiye’deki 400’den fazla servis noktasıyla satış sonrasında da yaygın bir destek ağı olan 4DT-41M serisi motorlar, "Türkiye'nin 2023 hedef ve stratejilerine uygun olarak milli ve yerli olarak geliştirilmiş maliyet etkin bir ürün" olarak TÜMOSAN ürün yelpazesindeki yerini aldı.

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YENİ TASARIM

TÜMOSAN'ın deniz motoru ailesi 1500/2300 devir aralığında 75, 85, 95 ve 105 beygir motor seçeneklerinden oluşuyor.

Motorlar, yerli tasarım, imalat ve komponentlerle üretildi. Modüler tasarıma sahip motorlar, uzun ömür, uzun süre bakım gerektirmeme, düşük yakıt tüketimi, düşük egzoz emisyonu ve gürültü gibi özellikleriyle dikkati çekiyor.

ENERJİ İHTİYACINA YERLİ ÇÖZÜM

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TÜMOSAN, fuarda aynı zamanda 80 kilovoltamper (kVA) gücündeki yerli jeneratörünü sergiliyor.

40-100 kVA arasında değişen seçeneklerdeki ürün ailesinin ilk üyesi olarak geliştirilen 80 kVA jeneratör, 82 kVA prime gücü, 90 kVA standby gücünü 4 silindirli 95 beygir motorundan alıyor.

Koruma ve kontrol sistemleri sayesinde her an çalışmak için kendisini hazır halde tutan jeneratör, herhangi bir arıza koşulunda kullanıcıya bilgi ekranı ile durumu bildiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
TÜMOSAN Motor deniz motoru

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