Türk Nöroloji Derneği Başkanı Öztürk: "Dünyada tahminen 65 milyon epilepsi hastası var"

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, dünyada 65 milyon kişinin epilepsi olduğunun tahmin edildiğini belirterek, "Buna her yıl yaklaşık 2,4 milyon yeni epilepsi hastası eklenmektedir. Ülkemizde de bu sayı 750 bin civarındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, 11 Şubat Dünya Epilepsi Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, epilepsinin, kendini çeşitli türde nöbetlerle belli eden bir hastalık olduğunu anlattı.

Tahminlere göre dünyada 65 milyon epilepsi hastasının olduğuna işaret eden Öztürk, "Buna her yıl yaklaşık 2,4 milyon yeni epilepsi hastası eklenmektedir. Ülkemizde de bu sayı 750 bin civarındadır." bilgisini verdi.

"Epilepsi hastaları toplumda saklanmakta, bu durumda etkin tedaviye ulaşamamaktadır. Toplumun yanlış ön yargıları nedeniyle de bu hastaların yaşam kaliteleri daha da düşmektedir." ifadelerini kullanan Öztürk, şunları kaydetti:

"Düşük ekonomik gelir düzeyine sahip ülkelerde hastaların yüzde 80'i tedaviye ulaşamamaktadır. Ülkemizde ise epileptik nöbetlerin tam olarak tanınamaması, epileptik çocuğu olan anne babaların çocuklarını gizleme, sosyal hayattan uzak tutma çabaları hem bu çocukların tedavilerini engellemekte hem de eğitim alma, iş sahibi olma, aile kurmalarına engel olmaktadır. Oysa biliyoruz ki epilepsi hastalığı büyük oranda tedavi edilebilir. Bu hastalar günlük hayatlarını iyi bir şekilde sürdürmekle kalmaz, hatta sanat, bilim, yöneticilik gibi önemli alanlarda büyük başarılar elde edebilirler."