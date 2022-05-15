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Türk öğrenciler, lise seviyesinde dünyanın en büyük bilim yarışmasından ödüllerle döndü

15.05.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Dünyanın en büyük bilim ve mühendislik yarışması Regeneron ISEF'te 6 öğrencimiz büyük ödül, 4 öğrencimiz ise özel ödül kazandı. Bilim ve teknoloji odağında çalışan azimli öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum"

Türk öğrenciler, lise seviyesinde öne çıkan organizasyonlardan "Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması"nda (Regeneron ISEF) çeşitli ödüller kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yarışma, Kovid-19 salgınının etkileri sebebiyle sanal ve fiziki olarak düzenlendi. Bu kapsamda yapılan jüri değerlendirmeleri sonucu çeşitli ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından verilen özel ödüller ile Regeneron ISEF büyük ödülleri sahiplerini buldu.

Yarışmaya katılan projeler, TÜBİTAK tarafından 53 yıldır düzenlenen "2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"nda ön değerlendirme, bölge değerlendirmesi, final değerlendirmesi ve uluslararası proje yarışmalarına katılacakların belirlenmesi olmak üzere 4 aşamayla belirlendi.

Bu yıl Uluslararası Regeneron ISEF'e katılmak üzere Türkiye'yi temsil etmesi için seçilen 13 projenin sahibi 16 öğrenci arasından, 3 projenin sahibi 4 öğrenci özel ödül, 4 projenin sahibi 6 öğrenci ise Regeneron ISEF büyük ödülü kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyük ödül kazanan öğrencileri tebrik etti.

Gençlerin kendilerini gururlandırmaya devam ettiğini vurgulayan Varank, "Dünyanın en büyük bilim ve mühendislik yarışması Regeneron ISEF'te 6 öğrencimiz büyük ödül, 4 öğrencimiz ise özel ödül kazandı. Bilim ve teknoloji odağında çalışan azimli öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesinden Emirhan Kurtuluş, "Derin Öğrenme ile Stereotaktik Kranial Cerrahi Planlama", Özel Samsun Bahçeşehir Kolejinden Eyüp Tarık Engin ve Atakum Fen ve Teknoloji Lisesinden Eyüp Alper Saygılı "Yaylı Süspansiyona Sahip Ayarlanabilir Eklemli Havasız Arazi Tekeri", Amasya Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezinden Yavuz Bülent Yurduseven "Kırık Çubuk Probleminde Çokgen İçin Yeni Bir Yaklaşım", İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinden Muhammed Yusuf Kartal ve Yusuf Efdal Yılmaz "Soru Üretim Yazılımları ile Zenginleştirilmiş Dijital Akıl Oyunları Eğitim Platformu" projeleriyle büyük ödül aldı.

- Regeneron ISEF hakkında

Regeneron ISEF, Society for Science&the Public adlı dernek tarafından ve birçok başka kurumsal, akademik sponsorlarla ABD'nin çeşitli şehirlerinde lise seviyesinde düzenlenen dünyanın en büyük bilim yarışması özelliğini taşıyor. ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta şehrinde düzenlenen yarışmaya bu yıl 63 ülkeden 1140 projenin sahibi 1750 öğrenci katıldı.

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