Türk okçuluğu 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için hedef büyüttü

SİNAN ÖZMÜŞ- Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Tokyo Olimpiyatları'nda kazanılan altın madalyanın çok ağır bir sorumluluk getirdiğini belirterek, "Paris'teki hedefimiz Tokyo’daki başarının üzerine çıkmak." dedi.

Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk okçuluğunun başarılarını sürdürdüğünü söyledi. Avrupa Şampiyonası, Paris'te yapılan Dünya Kupası 2. Ayak Yarışması ve Akdeniz Oyunları'nda Türk okçularının çok ciddi başarılara imza attığını vurgulayan Topaloğlu, şunları söyledi:

"Bunlar Türk okçuluğunun gelmiş olduğu noktayı en iyi şekilde gösteren sonuçlar. Çok değerli sporcularımız var. Gençlerimize çok büyük önem veriyoruz. Bahsettiğim yarışmalar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları ile ilgili bize şimdiden ipuçları vermeye başladı. Ancak, 2023 yılında çok ciddi bir hazırlık dönemimiz olacak. Şu anda başladığımız olimpiyat çalışmalarımız 2023 yılında zirveye çıkacak. Ana hedefimiz 2024 Paris Olimpiyat Oyunları başarılı olmak. Tokyo Olimpiyatları'nda aldığımız altın madalya omuzlarımıza çok ağır bir sorumluluk yükledi. Halkımızın beklentisi çok çok yukarılara çıktı. Biz de bu beklentiyi karşılamak için gençlerimizle, milli takımlarımızla gece, gündüz çalışıyoruz. Halkımızın beklentisini en iyi şekilde yerine getireceğimizi düşünüyorum."

Topaloğlu, 2023 ve 2024 yıllarında yakalanan başarıların üstüne çıkmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Paris'teki hedefimiz Tokyo’daki başarının üzerine çıkmak." dedi.

- "Türkiye'nin başarısını araştırıyorlar"

Federasyon Başkanı Topaloğlu, Türk okçuluğunun artık kurumsallaşmış bir yapı haline geldiğini belirterek, dünyada da en saygın kurumlar arasına yer aldığını ifade etti.

Türkiye'nin okçuluktaki başarısının merak uyandırdığını ifade eden Topaloğlu, şöyle devam etti:

"Yabancılar arasında bizlere direkt olarak başarıyı nasıl ulaştığımızı soranlar var. Dolaylı yoldan bunları inceleyenler var. Antalya'da yaptığımız çok uluslu kamplardaki ülke sayısı da çok arttı. Bunun sebebi de 'Türkiye okçulukta nasıl çalışıyor? Oyuncuları nasıl bir programla yarışmalara hazırlanıyorlar?' sorularının cevaplarını öğrenmektir. Bizler de hem Türkiye'deki spor turizmine katkıda bulunmak hem de kendimizi tanımak adına diğer ülkelerle çok uluslu kamplar yapıyoruz. Bunlar Almanya, İngiltere ve Fransa gibi dünyanın en önemli okçuluk ülkeleri.''

Çalışmalarında çağdaş uygulamaları kullandıklarını anlatan Topaloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

''Bizler yabancılarla kamp yapmak, onlarla birlikte çalışmaktan dolayı mutluyuz. Bizim çalışmalarımız, yöntemlerimiz sürekli değişiyor, her gün gelişiyor. Tüm çağdaş uygulamaları kullanıyoruz. Her türlü ekipmanı kullanıyoruz. Nasıl çalıştığımızın anlatılmasın hiçbir sorun yok. Çünkü biz de sürekli çalışmalarımızı değiştiriyoruz. Önemli olan program, elinizdeki malzeme ve teknik heyettir. Bizde de bunların hepsi en iyi şekilde mevcut. Bu çalışmalardaki en büyük destekçimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'dur."

