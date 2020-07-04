Türk oyuncular için Bundesliga'da sezon şanssız geçti

Bundesliga'da Türk futbolcular arasında, sezon boyunca en fazla forma giyme şansını Kaan Ayhan ve Ahmed Kutucu bulurken, Kenan Karaman, Yunus Mallı, Ozan Kabak ve Ömer Toprak ise sezon içinde birçok kez sakatlık ve hastalıklar yaşadı. Nuri Şahin de yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu formasından uzak tamamladı.

İşte Bundesliga'daki Türk oyuncuların sezon karnesi:

KAAN AYHAN

Fortuna Düsseldorf forması giyen milli oyuncu Kaan Ayhan, Bundesliga'daki 34 maçta 31 kez ilk 11'de forma giyme başarısı gösterdi. Üç gol atan savunma oyuncusu Kaan Ayhan, üç golde de asist yaptı.

KENAN KARAMAN

Fortuna Düsseldorf'ta oynayan diğer milli futbolcu Kenan Karaman ise 20 Bundesliga maçında görev yaptı, 6 gole imzasını attı. Karaman, 1 golün de asistini yaptı. Ligin 9'uncu haftasında akciğerlerinde iltihaplanma tespit edilen ve uzun süre takımından uzak kalan Kenan Karaman, 14 hafta sonra yeniden sahalara geri dönmüştü.

NURİ ŞAHİN

Werder Bremen'de bu sezon 24 kez maç kadrosunda yer alan Nuri Şahin ise 16 maçta ilk 11'de forma şansı bulabildi. En son 1 Şubat 2020 tarihinde Bundesliga'nın 20'nci haftasında FC Augsburg karşısında sahayı çıkan Nuri'ye, koronavirüs arasından sonra devam edilen ligde görev verilmedi. İkinci devrede sadece 3 maçta ter döken Nuri Şahin, daha sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle Bundesliga'nın bitimine haftalar kala sezonu kapatmak zorunda kaldı.