SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Türk pilotlar Brezilya'da fırtına estiriyor: Deniz Öncü ve Toprak Razgatlıoğlu'ndan umut veren başlangıçlar

Milli motosikletçilerimiz Deniz Öncü ve Toprak Razgatlıoğlu, Brezilya'da düzenlenen MotoGP ve Moto2 yarışlarında ülkemizi temsil ediyor. Öncü, Moto2'de sezonun ikinci yarışına hazırlanırken, Razgatlıoğlu ise MotoGP'deki ilk deneyimlerini Goiania pistinde yaşıyor. İlk antrenman seansları umut vadeden sonuçlar ortaya koydu.

Türk pilotlar Brezilya'da fırtına estiriyor: Deniz Öncü ve Toprak Razgatlıoğlu'ndan umut veren başlangıçlar
Burak Kavuncu

MotoGP ve Moto2'de Türkiye rüzgarı: Goiania Pisti'nde heyecan dorukta

2026 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağı Brezilya'da büyük bir heyecanla başladı. Goiania kentindeki Autodromo Ayrton Senna Pisti, hem MotoGP hem de Moto2 pilotlarını ağırlıyor. Türkiye'yi bu önemli organizasyonda temsil eden Deniz Öncü ve Toprak Razgatlıoğlu, performanslarıyla dikkat çekiyor.

ELF Marc VDS Racing Team adına Moto2'de yarışan Deniz Öncü, sezonun ikinci yarışı için hazırlıklarını tamamladı. Tayland Grand Prix'sindeki 9.luğuyla sezona başlayan Öncü, Brezilya'da daha iyi bir sonuç elde etmek için mücadele edecek. Sıralama turlarında en iyi grid pozisyonunu hedefleyen Öncü, pazar günkü yarışta zirveye oynamayı amaçlıyor.

MotoGP'de ise Toprak Razgatlıoğlu, kariyerinin ilk MotoGP yarışına Tayland'da çıkmış ve 17. sırada tamamlamıştı. Brezilya'daki yarışta daha tecrübeli rakipleriyle mücadele edecek olan Razgatlıoğlu, ilk antrenman seanslarında piste alışmaya çalıştı. Zorlu hava koşullarına rağmen iyi bir performans sergileyen Razgatlıoğlu, yarışta puan almayı hedefliyor.

Brezilya Grand Prix'sinin ilk serbest antrenman seansında Red Bull KTM Factory Racing pilotu Pedro Acosta liderliği elde ederken, Jack Miller ikinci ve Marco Bezzecchi üçüncü oldu. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise ilk seansta 16. sırada yer aldı. Pistin zorlu koşulları ve daha önce MotoGP yarışlarına ev sahipliği yapmamış olması, pilotların adaptasyon sürecini etkiliyor. Ancak Razgatlıoğlu'nun ilerleyen seanslarda daha iyi dereceler elde etmesi bekleniyor.

Yarış takvimi ise şu şekilde: Moto2'de sıralama turları yarın TSİ 19.40 ve 20.05'te, yarış ise 22 Mart Pazar günü TSİ 19.15'te başlayacak. MotoGP'de ise sprint yarışı 21 Mart Cumartesi TSİ 21.00'de, ana yarış ise 22 Mart Pazar günü TSİ 21.00'de koşulacak.

Brezilya'daki MotoGP ve Moto2 yarışları, Türk pilotlarımızın uluslararası arenadaki başarılarını sergilemeleri için önemli bir fırsat. Deniz Öncü ve Toprak Razgatlıoğlu'nun performansları, Türkiye'deki motor sporları tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. İki pilotumuzun da yarışlarda en iyi sonuçları elde etmesi ve ülkemizi gururlandırması bekleniyor.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Brezilya MotoGP Toprak Razgatlıoğlu Deniz Öncü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.