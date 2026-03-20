Türk pilotlar Brezilya'da fırtına estiriyor: Deniz Öncü ve Toprak Razgatlıoğlu'ndan umut veren başlangıçlar

MotoGP ve Moto2'de Türkiye rüzgarı: Goiania Pisti'nde heyecan dorukta

2026 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağı Brezilya'da büyük bir heyecanla başladı. Goiania kentindeki Autodromo Ayrton Senna Pisti, hem MotoGP hem de Moto2 pilotlarını ağırlıyor. Türkiye'yi bu önemli organizasyonda temsil eden Deniz Öncü ve Toprak Razgatlıoğlu, performanslarıyla dikkat çekiyor.

ELF Marc VDS Racing Team adına Moto2'de yarışan Deniz Öncü, sezonun ikinci yarışı için hazırlıklarını tamamladı. Tayland Grand Prix'sindeki 9.luğuyla sezona başlayan Öncü, Brezilya'da daha iyi bir sonuç elde etmek için mücadele edecek. Sıralama turlarında en iyi grid pozisyonunu hedefleyen Öncü, pazar günkü yarışta zirveye oynamayı amaçlıyor.

MotoGP'de ise Toprak Razgatlıoğlu, kariyerinin ilk MotoGP yarışına Tayland'da çıkmış ve 17. sırada tamamlamıştı. Brezilya'daki yarışta daha tecrübeli rakipleriyle mücadele edecek olan Razgatlıoğlu, ilk antrenman seanslarında piste alışmaya çalıştı. Zorlu hava koşullarına rağmen iyi bir performans sergileyen Razgatlıoğlu, yarışta puan almayı hedefliyor.

Brezilya Grand Prix'sinin ilk serbest antrenman seansında Red Bull KTM Factory Racing pilotu Pedro Acosta liderliği elde ederken, Jack Miller ikinci ve Marco Bezzecchi üçüncü oldu. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise ilk seansta 16. sırada yer aldı. Pistin zorlu koşulları ve daha önce MotoGP yarışlarına ev sahipliği yapmamış olması, pilotların adaptasyon sürecini etkiliyor. Ancak Razgatlıoğlu'nun ilerleyen seanslarda daha iyi dereceler elde etmesi bekleniyor.

Yarış takvimi ise şu şekilde: Moto2'de sıralama turları yarın TSİ 19.40 ve 20.05'te, yarış ise 22 Mart Pazar günü TSİ 19.15'te başlayacak. MotoGP'de ise sprint yarışı 21 Mart Cumartesi TSİ 21.00'de, ana yarış ise 22 Mart Pazar günü TSİ 21.00'de koşulacak.

Brezilya'daki MotoGP ve Moto2 yarışları, Türk pilotlarımızın uluslararası arenadaki başarılarını sergilemeleri için önemli bir fırsat. Deniz Öncü ve Toprak Razgatlıoğlu'nun performansları, Türkiye'deki motor sporları tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. İki pilotumuzun da yarışlarda en iyi sonuçları elde etmesi ve ülkemizi gururlandırması bekleniyor.