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Türk Polis Teşkilatı 175 yaşında

SAMSUN HABERLERİ  | 10.04.2020 10:21 | Son Güncelleme

Samsun’da 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 175.

Samsun’da 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.
Sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirilen törende Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu ve Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) tarafından anıta çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.
Törende bir konuşma yapan Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, “Büyük Önder Atatürk, mazisi şan ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatımızın 175. yıl dönümünde manevi huzurunuzda bulunmaktayız. Teşkilatımız, çağın gereklerine göre kendini sürekli yenileyen, ülkemizin huzur ve güvenini sağlama ve sağlanan bu ortamı kararlı bir şekilde devam ettirme görevini, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygıyı her koşulda gözeten bir anlayışla, görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmiş ve bundan sonra da aynı kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir” dedi.
Polis teşkilatının kendisine erilen görevleri bundan sonra da en iyi şekilde yerine getireceğine söz veren Urhal, “Kurulduğu günden bu yana devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne yönelik her türlü yıkıcı ve bölücü faaliyetler karşısında devleti, milleti ve şanlı bayrağı uğruna gerektiğinde canını feda ederek, şehit olmayı yüce paye sayan Türk Polis Teşkilatımız, bu kutsal görevi, bundan sonra da aynı inanç ve özveriyle yerine getirecektir. Bu anlamlı günde, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne karşı çıkabilecek terör örgütleri ile suç örgütlerine karşı bütün gücümüzle mücadele edeceğimize ve kanunların bize verdiği görevleri en iyi şekilde yerine getireceğimize söz veriyor, bu vatan uğruna canlarını feda etmiş şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, Türk Polis Teşkilatı’nın birer ferdi olarak manevi huzurunuzda saygı ile eğiliyoruz” diye konuştu.
Konuşma sonrası tören sona erdi. Programa 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ogün Şahin ve EMŞAV Karadeniz Bölge Temsilcisi Bilal Erim, emniyet müdür yardımcıları ile teşkilatın çeşitli birimlerinden personeller katıldı.

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