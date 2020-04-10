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Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı

KARABÜK HABERLERİ  | 10.04.2020 14:43 | Son Güncelleme

Karabük’te Türk Polis Teşkilatının 175.

Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı

Karabük’te Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü nedeniyle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde tören gerçekleştirildi.
Kent Meydanı’nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zekeriya Çoban, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.
Koonavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.
Törene, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sebahattin Çorbacı’da katıldı.

Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı

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