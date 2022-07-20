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Türk pul biberi, 93 ülkenin mutfağında yemekleri lezzetlendirdi

20.07.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'den bu yılın ocak-haziran döneminde 4 milyon 967 bin dolarlık pul biber ihracatı gerçekleştirildi - Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir: - "Önümüzdeki yıllarda üretilen pul biberlerin daha fazla ülkenin mutfağında yerini alacağına inanıyoruz"

EŞBER AYAYDIN - Türkiye'de üretilen ve yemeklerin vazgeçilmez lezzetlerinden olan pul biber, yılın ilk yarısında aralarında Almanya, Hollanda, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu 93 ülkenin mutfağında yemekleri lezzetlendirdi.

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den 2021'de 9 milyon 222 bin dolarlık pul biber ihracatı yapıldı.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 1913 ton ürün karşılığında 4 milyon 730 bin dolar gelir elde edilirken, bu senenin aynı döneminde ise 2 bin 185 ton pul biber satılıp 4 milyon 967 bin dolar girdi sağlandı.

6 aylık süreçte Almanya, Hollanda, İngiltere, Irak, ABD, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirliği, Nijer, Togo, Küba, Malezya, Japonya, Kanada, Umman, Ürdün, Ekvator Ginesi, Mısır, Malta ve Kenya'nın da aralarında bulunduğu 93 ülkeye pul biber satıldı.

Pul biber ihracatında ilk sırayı 1 milyon 199 bin dolar ile Almanya aldı. Bu ülkeyi, 674 bin dolarla Hollanda ve 623 bin dolarla İngiltere izledi.

- "Daha fazla ülkenin mutfağında yerini alacağına inanıyoruz"

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, AA muhabirine, tarımsal üretimin değerinin tüm dünyada her geçen gün daha da anlaşıldığını söyledi.

Salgın döneminde tüm dünya eve kapanırken Türkiye'nin almış olduğu doğru kararlarla tarımsal üretimini sürdürdüğünü vurgulayan Kızıldemir, "O gün olduğu gibi şimdi de çiftçilerimiz üretimlerine devam ediyorlar. Acı ve isot denince akla gelen ilk isim Şanlıurfa oluyor. Türkiye'de satılan pul biberin önemli bir kısmı kentimizde üretiliyor. Birçok ihracatçı firma, Şanlıurfa'dan ve Güneydoğu'da üretilerek hazırlanan pul biberi yurt dışına ihraç ediyor. Önümüzdeki yıllarda üretilen pul biberlerin daha fazla ülkenin mutfağında yerini alacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Kızıldemir, ekimi yapılan biberlerin yakın zamanda hasadına başlanacağını belirterek, yeni sezon pul biber üretimiyle ihracat rakamlarının yıl sonuna kadar daha da yükselmesini beklediklerini kaydetti.

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