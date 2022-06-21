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  4. Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı Başkanı Veli Sarıtoprak, Bodrum'u ziyaret etti:

Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı Başkanı Veli Sarıtoprak, Bodrum'u ziyaret etti:

21.06.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ülkesiyle, milletiyle, devletiyle bütünleşik, onların emrinde ve hizmetinde olan sanayici ve iş adamlarıyız"

Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret eden Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak, ülkesiyle, milletiyle, devletiyle bütünleşik, onların emrinde ve hizmetindeki sanayici ve iş adamları olduklarını bildirdi.

Bodrum'da bazı temaslarda bulunan Sarıtoprak, bir restoranda düzenlenen etkinlikte, Vakfın faaliyetlerine katkılarından dolayı ilçedeki koordinatörü Mesut Örün'e şükran belgesi verdi.

Sarıtoprak, AA muhabirine, geçen mayıs ayında 27'nci kuruluş yılını kutladıkları Vakfın, bine yakın sanayici ve iş adamını temsil ettiğini söyledi.

Çeşitli platformların da kuruluşuna öncülük ettiklerini anlatan Sarıtoprak, Bodrum'un sosyal, kültürel ve ekonomik etkinliklerine de katkı sağlamaya çalışacaklarını söyledi.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Şentoprak, şunları belirtti:

"Hepimizin felsefesi şudur, 'Türkiye bizim için ne yapabilir?' demeyiz. 'Biz Türkiye için ne yapabiliriz?' deriz. Ülkesiyle, milletiyle, devletiyle bütünleşik, onların emrinde ve hizmetinde olan sanayici ve iş adamlarıyız. 'Ülkemiz varsa biz varız, devletimiz varsa biz varız.' deriz. 'Önce Türkiye.' deriz. Böyle düşünen iş adamları ve sanayiciler, durumdan vazife çıkartırız, etkinlikler düzenleriz. Yağmurda, yangında, depremde koşarız. Ülkemizin yarasına merhem olmak için elimizden geleni yaparız. Parmağımız taşın altındadır. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bizim bu ülkeye borcumuz var. Ülkesiyle, milletiyle, devletiyle bütünleşik, onların emrinde ve hizmetinde olan sanayici ve iş adamlarıyız."

Etkinliğe ev sahipliği yapan işletmeci Hakan Türkel'e de ziyaret anısına plaket veren Sarıtoprak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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