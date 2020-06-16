YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağış yapınca uzlaştılar

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağış yapınca uzlaştılar

BURSA HABERLERİ  | 16.06.2020 16:03 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağış yapınca uzlaştılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir basın mensubu, kendisini darbettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu kişiyle, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışta bulunması şartıyla uzlaştı.

K.İ'nin, görevini yaptığı sırada kendisini darbettiği iddiasıyla S.B.Ş'den şikayetçi olmasının ardından İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Dosya İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna yönlendirilince, Cumhuriyet Savcısı tarafından görevlendirilen arabulucu, taraflarla bir araya geldi.

Müşteki K.İ, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bin lira bağış yapması şartıyla S.B.Ş. ile uzlaştı.

K.İ, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın 28 Mart tarihinde İnegöl Devlet Hastanesinde meydana geldiğini söyledi. Şüpheli S.B.Ş'den şikayetçi olduğunu belirten K.İ, "Uzlaştırma Büro tarafından uzlaşma teklifi gelince konunun uzamaması adına tarihi şan ve şerefle dolu Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bin lira bağış yapılması karşılığında uzlaşabileceğimi söyledim. Yıkıcı değil onarıcı bir biçimde dava dosyasını kapatmış oldu." dedi.

Şüpheli S.B.Ş'nin ise savcılık ifadesinde, olay günü rahatsızlıkları nedeniyle ne olduğunu anlayamadığını ve pişman olduğunu belirttiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü oyuncudan tam not alan paylaşım!Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım!
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Antik kentin satış reyonları hazır

Antik kentin satış reyonları hazır

Bursa Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:30
Sabah
05:27
Öğle
13:10
İkindi
17:08
Akşam
20:42
Yatsı
22:30

Bursa Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Beşevler Sağlık Eczanesi
Nilufer
Beşevler Sağlık Eczanesi
Nilufer
Beşevler Sağlık Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Travesti ile transeksüelin satırlı kavgası

Travesti ile transeksüelin satırlı kavgası

Rahatına düşkün hırsız

Rahatına düşkün hırsız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.