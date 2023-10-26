MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray evinin balkonuna Türk bayrağı astı! Beğeni yağdı

Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray evinin balkonuna Türk bayrağı astı! Beğeni yağdı

26.10.2023 16:19 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olan Türkan Şoray, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla evinin balkonuna Türk bayrağı astı. O kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Şoray paylaşımına "Bayraklarımızı asalım. Cumhuriyet çok yaşa" notunu düştü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bu yıl tüm Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacak. Yurt genelinde büyük bir coşku hakimken, hazırlıklar da tüm hızıyla devam ediyor.

Ünlü isimler de bu süreçte sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapmaya başladılar. Bu isimlerden biri de Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray oldu. Şoray, evinin balkonuna Türk bayrağını astığı kareyi takipçileriyle paylaştı.

Türkan Şoray

Şoray paylaşımına, "Bayraklarımızı asalım. Cumhuriyet çok yaşa." notunu ekledi.
Söz konusu kare kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Kansız adam sevmem” açıklaması Serkay Tütüncü’yü çıldırttı!“Kansız adam sevmem” açıklaması Serkay Tütüncü’yü çıldırttı!
100. yıla özel sahne! O görüntüler gündem oldu 100. yıla özel sahne! O görüntüler gündem oldu
Parla marşı çok beğenildi! Özel isteği gündem oldu Parla marşı çok beğenildi! Özel isteği gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Türkan Şoray sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

Yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı

Yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.