Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray evinin balkonuna Türk bayrağı astı! Beğeni yağdı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bu yıl tüm Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacak. Yurt genelinde büyük bir coşku hakimken, hazırlıklar da tüm hızıyla devam ediyor.

Ünlü isimler de bu süreçte sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapmaya başladılar. Bu isimlerden biri de Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray oldu. Şoray, evinin balkonuna Türk bayrağını astığı kareyi takipçileriyle paylaştı.

Şoray paylaşımına, "Bayraklarımızı asalım. Cumhuriyet çok yaşa." notunu ekledi.

Söz konusu kare kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.







