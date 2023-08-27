Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray şarkı söyledi, sosyal medya sallandı! "Asillik böyle bir şey"

Şoray Kanunları'nın sahibi Türkan Şoray, Balıkesir Edremit'te düzenlenen bir etkinlikte sahneye çıktı. Behiye Aksoy ile özdeşleşen Arım Balım Peteğim şarkısını söyleyen Şoray, sosyal medyada gündem oldu.

Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olan Türkan Şoray, uzun süredir ekranlarda görünmüyordu.

Edremit'te katıldığı bir etkinlikte sahneye çıkan Şoray, başrolünde olduğu Arım Balım Peteğim filminde söylediği aynı adlı şarkıyı seslendirdi.

Büyük beğeni toplayan usta oyuncu sosyal medyanın da gündemine oturdu.

'ASİLLİK BÖYLE BİR ŞEY'

Şarkı söyleyişini gören kullanıcılar 'Asillik böyle bir şey', 'Yıllar geçse de yetenek baki', 'Türkan Hanım bu ne hoşluk', 'Naifliğinize nazar değmesin' gibi yorumlarda bulundular.

Türkan Şoray Arım Balım Peteğim filminde Cüneyt Arkın ile birlikte rol alıyor. Şoray filmde Zeynep karakterine hayat veriyor.

Zeynep, özel dedektif olan dedesi ile yaşamaktadır. Bir gün öldürülmek istenen iş adamı Harun ile tanışır ve deliler gibi aşık olur.





