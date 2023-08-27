MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray şarkı söyledi, sosyal medya sallandı! "Asillik böyle bir şey"

Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray şarkı söyledi, sosyal medya sallandı! "Asillik böyle bir şey"

27.08.2023 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının efsane isimlerinin başında yer alan Türkan Şoray, uzun bir aradan sonra bir etkinlikte görüntülendi. Sultan lakaplı usta oyuncu katıldığı etkinlikte şarkı söyledi. Performansıyla büyük beğeni topladı.

Şoray Kanunları'nın sahibi Türkan Şoray, Balıkesir Edremit'te düzenlenen bir etkinlikte sahneye çıktı. Behiye Aksoy ile özdeşleşen Arım Balım Peteğim şarkısını söyleyen Şoray, sosyal medyada gündem oldu.

turkan-soray

Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olan Türkan Şoray, uzun süredir ekranlarda görünmüyordu.

thumbs_b_c_d3097aab88945dc58e430160ead21ef8

Edremit'te katıldığı bir etkinlikte sahneye çıkan Şoray, başrolünde olduğu Arım Balım Peteğim filminde söylediği aynı adlı şarkıyı seslendirdi.

ezgif.com-webp-to-jpg (10)

Büyük beğeni toplayan usta oyuncu sosyal medyanın da gündemine oturdu.

b1b4e1f6-e6c4-43cc-80e3-de485ba64176

'ASİLLİK BÖYLE BİR ŞEY'

Şarkı söyleyişini gören kullanıcılar 'Asillik böyle bir şey', 'Yıllar geçse de yetenek baki', 'Türkan Hanım bu ne hoşluk', 'Naifliğinize nazar değmesin' gibi yorumlarda bulundular.

89b01455-48c1-45e4-a560-e81c8d932855

Türkan Şoray Arım Balım Peteğim filminde Cüneyt Arkın ile birlikte rol alıyor. Şoray filmde Zeynep karakterine hayat veriyor.

6ea41f23-f09f-4af0-a72f-451ac1e5f032

Zeynep, özel dedektif olan dedesi ile yaşamaktadır. Bir gün öldürülmek istenen iş adamı Harun ile tanışır ve deliler gibi aşık olur.

c4b594a9-f357-45c9-94da-b64c101e10fb

F4h-KdHXgAExCqK

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef Metin evlendi! Eşi güzelliğiyle büyülediMasterChef Metin evlendi! Eşi güzelliğiyle büyüledi
Fan buluşmasında izdiham! "Engin ona meydan al" Fan buluşmasında izdiham! "Engin ona meydan al"
Çiçek Taksi'nin Niyazi'siydi! Son hali inanılmazÇiçek Taksi'nin Niyazi'siydi! Son hali inanılmaz
Anahtar Kelimeler:
Türkan Şoray sosyal medya Oyuncu söyledi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ev sahibini öldürdü! Kiracılardan paraları alarak kayıplara karıştı

Ev sahibini öldürdü! Kiracılardan paraları alarak kayıplara karıştı

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Ölüp yeniden dirildi! “7 dakika boyunca ölüydüm” dedi ve...

Ölüp yeniden dirildi! “7 dakika boyunca ölüydüm” dedi ve...

Düğünde twerk yaptı! Kenara çekip azarladı

Düğünde twerk yaptı! Kenara çekip azarladı

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.