Türk sinemasının Sultan'ıydı! Türkan Şoray'ın estetiksiz hali inanılmaz "Başkası sandım"

Yeşilçam'da 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray, sosyal medyada yaptığı nostaljik paylaşımlarla adından söz ettiriyor. 7'den 70'e herkesin dilinde olan Şoray'ın Yeşilçam dünyasına adım atmadan önceki hali ise olay oldu.

Tesadüfen keşfedilen Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Türk sinemasının dört yapraklı yoncası olarak kabul ediliyor.

Güzelliğiyle adından söz ettiren Şoray'ın da estetikli olduğu ortaya çıkmıştı. Oyunculuk mesleğinin başlarında burun estetiği yaptıran Şoray'ın estetiksiz halleri ise görenleri şaşırttı.

Geçirdiği operasyonla bambaşka birine dönüşen oyuncuya kullanıcılardan yorum yağıyor.

TESADÜFEN KEŞFEDİLDİ

Rol aldığı filmlerde öpüşmemesi ile 'Şoray Kanunları' ile anılan Türkan Şoray'a 'Türkan Hanım bu hanım kim?', 'Vallahi tanıyamadım','O dönemde böyle başarılı estetik...', 'Doktorunu tebrik etmek lazım', 'Bu ne doğal bir burun estetiği' gibi yorumlar geldi.

Bir arkadaşının rol aldığı sete ziyarete giden Türkan Şoray, yönetmenin kendisini keşfetmesiyle Türk sinemasına adım attı.

28 Haziran 1945 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Türkan Şoray, 222 film ile dünyanın 'en çok film çeviren' kadın oyuncusu ünvanına sahip.

Cihan Ünal ile evlenen ve Yağmur adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Şoray, uzun süredir ekranlarda yer almıyor.





