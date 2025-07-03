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Türk takımının tamamı yabancı bir yatırımcıya satıldı! Türk futbol tarihinde bir ilk

Geçtiğimiz yıllarda Sport Republic isimli şirketin Göztepe'nin yüzde 70 hissesini satın almasının ardından Türk futbol tarihinde bir ilk yaşanmıştı. Bu anlaşmayı geçerek tarihi bir sözleşme imzalayan 1. Lig ekibi Serik Belediyespor'un tamamı yabancı bir yatırımcıya satıldı.

Türk takımının tamamı yabancı bir yatırımcıya satıldı! Türk futbol tarihinde bir ilk
Emre Şen

Gelecek sezon 1. Lig’de mücadele edecek Antalya ekiplerinden Serik Belediyespor'un tamamı yabancı bir yatırımcıya satıldı.

YÜZDE 50 DENMİŞTİ TAMAMI SATILDI

Daha önce hisselerin yüzde 50'sinin satılacağı açıklansa da Azerbaycanlı yatırımcı Tufan Sadiqov, Serik Belediyespor'un tamamını devraldı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNDE İLK

Bu satın alım sonrası Türk futbol tarihinde ilk kez bir yabancı yatırımcı, Türk kulübünün tamamını satın almış oldu. Daha önce İngiltere merkezli İngiltere merkezli Sport Republic şirketi Süper Lig ekibi Göztepe'nin yüzde 70 hissesini satın almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Serik Belediyespor
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Daha önce hakkında aşağıdaki haber yapılmış ve belediyenin spor kulübünü almış, acaba bu kişinin kimlerle nasıl ticari ilişkisi var umarım araştırılır. Serikspor’un yeni ortağı Tufan Sadiqov’a, Aralık 2024'te büyük ölçekte dolandırıcılık iddiası ile dava açılmış ve ev hapsi cezasına çarptırılmıştı. Rusya basınında yer alan haberlere göre Sadiqov, 20 Milyon Ruble kefaletle serbest bırakılmıştı.
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