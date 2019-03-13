SPOR

Türk teknik adam, Guardiola'nın stajyeri oldu!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 13.03.2019 18:25 | Son Güncelleme

2011 yılından beri Almanya'da alt lig takımlarında teknik direktörlük yapan Türk teknik adam Kenan Koçak, Premier Lig'de Manchester City'nin idmanlarına katıldı. Pep Guardiola'nın stajerliğini yapan 38 yaşındaki Türk teknik adam, Alman basınına verdiği röportajda o günlerini anlattı.

Türk teknik adam, Guardiola'nın stajyeri oldu!

Kenan Koçak, İngiltere'ye gitmesi hakkında ''İlkay Gündoğan, Manchester City - Liverpool maçı için beni davet etmişti. Bitiş düdüğünün ardından Guardiola ile konuşma şansını yakaladım. Manchester'da bana bir hafta iş verebilir misin diye sordum. O da kabul etti. Bir hafta boyunca onun ekibinde yer aldım. Antrenman metodlarını, oyuncularıyla iletişimini çok dikkatlice izledim. Onu izlerken resmen hayran kaldım.'' sözlerini kullandı.

''GUARDIOLA GİBİSİNİ GÖRMEDİM''
Guardiola'yı anlatan Kenan Koçak, ''Guardiola, çok sıcak, çok saygılı bir insan. Size her zaman iyi ve kibar davranıyor. En küçük detayı bile düşünüyor. Kesinlikle işini şansa bırakmıyor. Oyuncularına aklındaki düşünceleri çok iyi aktarıyor. Guardiola gibi bir teknik direktör geçmiş yıllarda görmedim'' dedi.

KENAN KOÇAK EKİM'DEN BERİ BOŞTA
Futbolculuk hayatını 2010 yılında Türkspor Mannheim takımında sonlandıran Kenan Koçak, Almanya'da 4. Lig'de SV Waldhof Mannheim ve 2. Lig'de SV Sandhausen takımlarını çalıştırmıştı. 38 yaşındaki Türk teknik adam, Ekim 2018'den beri boşta.

Yolcu uçağından çığlıklar yükseldi! Havada korkunç anlarYolcu uçağından çığlıklar yükseldi! Havada korkunç anlar
Taciz skandalı sonrası flaş kararTaciz skandalı sonrası flaş karar
Premier Lig'in yıldızı Türkiye'ye geliyor!Premier Lig'in yıldızı Türkiye'ye geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kenan Koçak Manchester City pep guardiola

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

Büyük skandal! 'Sneijder şiddet uyguladı'

Büyük skandal! 'Sneijder şiddet uyguladı'

Şampiyonlar Ligi Gomis'i konuşuyor!

Şampiyonlar Ligi Gomis'i konuşuyor!

Ronaldo ortalığı karıştırdı! Olay yaratan hareket

Ronaldo ortalığı karıştırdı! Olay yaratan hareket

Beşiktaş'a sürpriz teknik adam!

Beşiktaş'a sürpriz teknik adam!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yıldız golcünün bileti kesildi

Yıldız golcünün bileti kesildi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Mourinho'ya servet gibi tazminat!

Mourinho'ya servet gibi tazminat!

Futbol tarihine geçecek takas!

Futbol tarihine geçecek takas!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk teknik adam, Guardiola'nın stajyeri oldu!

Türk teknik adam, Guardiola'nın stajyeri oldu!

Manchester City, taciz skandalında adı geçenlere tazminat ödeyecek

Taciz skandalı sonrası flaş karar

Premier Lig'in yıldızı Türkiye'ye geliyor!

Premier Lig'in yıldızı Türkiye'ye geliyor!

Jack Grealish’e yumruk atan holigana hapis cezası!

İşte Grealish’e yumruk atan holiganın cezası!

Arsenal 2 - 0 Manchester United

United'ı Arsenal durdurdu

Chelsea 1 - 1 Wolverhampton

Chelsea 1 puanı zor kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.