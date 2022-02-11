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Türk tekstil firmaları Paris'te ürünlerini tanıttı

11.02.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk tekstil firmaları Paris'te ürünlerini tanıttı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Premiere Vision" ve "Texworld" fuarlarına katılan Türk firmaları, ürünlerini sergiledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, Küresel Fuar Acentesi projesi kapsamında Avrupa'nın önde gelen kumaş, tekstil giyim, aksesuar ve moda fuarlarında, en yeni koleksiyonlarını tanıtan Türk firmaları, yoğun ilgi gördü.

Türkiye, bu yıl 16 ülkeden 200 katılımcıyla kapılarını açan Texworld Fuarı'nda 71 firma ile yer alarak en güçlü katılım gerçekleştiren ülke oldu. Hibrit olarak düzenlenen ve 41 ülkeden 1100 kadar katılımcının yer aldığı Premiere Vision Fuarı'nda da Türkiye, 185 firma ile temsil edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, tekstil sektörünün Bursa ekonomisi için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Üretim kapasitesi ve tasarım becerisiyle Bursa tekstil sektörünün küresel ticaretteki payını giderek artırdığını belirten Uğur, şunları kaydetti:

"Paris'te 2022 yılının ilk fuar organizasyonları olan Texworld ve Premiere Vision fuarlarına Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında yaklaşık 40 kişilik bir heyetle katıldık. Burada stant açan Bursalı firmalarımızı ziyaret ettik. Firmalarımızın yoğun bir ilgiyle karşılandığını görmekten memnuniyet duyduk. Diğer taraftan, son dönemde artan maliyetler karşısında firmalar, rekabetçi fiyat vermekte zorlandıklarını ifade etti. Önümüzdeki süreçte atılacak adımlarla bunun düzeleceğini ümit ediyoruz. Fuarların ihracatımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."

Fuara katılan İpeker Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi İhsan İpeker, fuarın beklediklerinden çok daha iyi geçtiğini vurgulayarak, "Kumaşa dokunmadan kumaş satılmıyor. Bu yüzden fuarlar bizim için çok önemli. Burada yer alan ürünlerimizin yüzde 99'u 'V-label vegan' sertifikalı ürünler. Son dönemde yükselen bir trend bu. ABD'den Japonya'ya kadar ihracatımızın büyük bölümünü oluşturuyor. Umuyoruz ki bu fuarda da giden numunelerin hepsi siparişe döner." ifadelerini kullandı.

Barutçu Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Barutçu da "En yeni koleksiyonlarımızla buradayız. Yıllardır katıldığımız bu fuarda müşterilerimizle buluşuyoruz. Özellikle Avrupalı ve Amerikalı müşterilerimiz yoğunlukta. Koleksiyonlarımıza büyük bir ilgi gösteriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Işıksoy Tekstil Genel Müdürü Arzu Işık da fuara nitelikli müşterilerin katıldığına dikkati çekerek, "Bu fuarda özellikle daha önce Çin ile iş yapan birçok şirketin Türkiye ile çalışmak istediğini gözlemledik. Bu yönde büyük bir taleple karşılaştık. Türkiye, çok güçlü bir tedarik merkezi olacaktır." bilgisini verdi.

Özellikle fuarın ilk gününün yoğun geçtiğini belirten ​​​​​​​Bünyem Tekstil Satış Müdürü Adnan Ahu da Avrupa'nın yanı sıra Afrika ve Güney Amerika'dan yeni müşterilerle tanıştıklarını ifade etti.

Bu arada, Paris Büyükelçisi Ali Onaner de Türkiye'den katılan firmaların stantlarını ziyaret etti.

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