YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Türk tekvandosunun hedefi olimpiyat madalyası sayısını Paris'te artırmak

Türk tekvandosunun hedefi olimpiyat madalyası sayısını Paris'te artırmak

13.02.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin: "Hedefimiz daha başarılı olmak, 2024 Paris Olimpiyatları'na daha iyi hazırlanmak"

OKTAY ÖZDEN - Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, hayata geçirecekleri projelerle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda daha başarılı sonuçlara ulaşmak istediklerini söyledi.

Metin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da düzenlenen 9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın en önemli özelliğinin 2024 Paris Olimpiyatları'na puan vermesi olduğunu ifade etti. Organizasyona dünyanın birçok ülkesinden milli takımların ilgi gösterdiğini belirten Şahin, turnuvada 49 ülkeden 1200'e yakın sporcunun mücadele verdiğini aktardı.

2024 Paris Olimpiyatları'nda Türk tekvandocuların daha iyi puanlar alacağına inandığını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Türk tekvandosu 6 olimpiyatta madalya almış çok başarılı bir federasyon. Kota sayımızın az olmasına rağmen Tokyo Olimpiyatları'nı toplam 4 madalyayla tamamladık. Bu madalyaların ikisini paralimpik oyunlarda kazandık ve geleneğimize bir yenisini ekledik. Hedefimiz daha başarılı olmak, 2024 Paris Olimpiyatları'na daha iyi hazırlanmak. Projelerimiz var. Daha genç sporcular, daha farklı bir şekilde çalışmalarla inşallah 2024 Paris Olimpiyatları'nda daha başarılı olacağımıza inanıyorum."

- "Altyapımızı geliştirmeye devam edeceğiz"

Metin Şahin, tekvandoda sporcu sayısının 600 bini geçtiğini bildirerek, bunun kendileri için ayrıca gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Geçen yılki başarılarını daha da artırmak istediklerine işaret eden Şahin "2021 evet başarılı geçti ama 2022, 2023 ve 2024 yılları da çok önemli. Daha da başarılı olacağız. Altyapımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Kulüplerimize omuzlayacağız. Yapacağımız eğitim ve gelişim seminerleriyle hem sporcular hem antrenörler için daha diri, daha hızlı başarıya uzanmaya devam edeceğiz. Türk tekvandosu başarılarını devam ettirecek. Halkımız bizi izlesin." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na tekvando sporuna katkılarından dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fedakar sağlık çalışanlarını en çok aşı yaptırmayanlar zorluyorFedakar sağlık çalışanlarını en çok aşı yaptırmayanlar zorluyor
Adanaspor-Altaş Denizlispor maçının ardındanAdanaspor-Altaş Denizlispor maçının ardından
Altay, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladıAltay, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 13 Şubat Pazar

İmsak
06:21
Sabah
07:41
Öğle
13:16
İkindi
16:15
Akşam
18:42
Yatsı
19:57
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yazışmalarına gelen yorum kızdırdı! "Mal..."

Yazışmalarına gelen yorum kızdırdı! "Mal..."

Diş ağrısının nedeni kanser de olabilir spor da!

Diş ağrısının nedeni kanser de olabilir spor da!

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Klip tarzı olay oldu! "RTÜK inşallah yasaklar"

Klip tarzı olay oldu! "RTÜK inşallah yasaklar"

Ünlü şarkıcı final kararına isyan etti! "Ne geçti elinize?"

Ünlü şarkıcı final kararına isyan etti! "Ne geçti elinize?"

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.